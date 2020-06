Los dos últimos helados de la vieja Colón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 16/06/2020 05:00 h

Pasaban unos minutos de las diez de la noche del domingo. Dos chicos se asomaron por la puerta de la heladería y preguntaron si llegaban a tiempo de pedir un par de vasos de helado. «Se los llevaron y a la salida les comentamos que eran los últimos de la vieja Colón. No lo sabían y les hizo gracia», comenta Daniel Reboredo, gerente de este negocio que en el día en que se terminaba la fase 3 cerró el legendario local de la Marina. Ya hace tiempo que se conoció que se trasladaban al callejón de la Estacada, pero tras cerrar unos días volvieron a abrir mientras terminaban la obra del nuevo. «Entre unas cosas y otras, y también por el covid, nos vimos obligados a retrasar el cambio. Ya nos daba igual diez días más o menos, lo que queremos es abrir con todo bien», destaca Dani. Los últimos helados de la vieja Colón fueron dos tarrinas y los primeros de la nueva serán despachados «el jueves o el viernes. Estamos muy estresados, pero las cosas van mejor de lo que imaginaba», apunta. Dice que los helados van a ser los mismos, pero habrá que comprobar si se mantiene el encanto de siempre. «A los del estudio de arquitectura Tejedor y Otero, que además son clientes, les di libertad, pero con un matiz. Les dije que quería que al entrar se viese que es una heladería nueva, pero no hubiese dudas de que es la Colón. Va a llevar unos guiños para que evoque a la vieja, para que no sea solo un negocio que acaba de abrir», asegura. Hace 32 años que sus padres, Leonardo y Ángela, se pusieron al frente del establecimiento. Él venía de la Ibense, donde había sido encargado. «A mi padre le da pena, como es lógico, pero siempre fue un hombre de mirar hacia adelante y nos vamos a un sitio más nuevo y más grande. Puede decirse que las ganas de avanzar superan a la pena», reflexiona. Esta vez es definitivo. El domingo 14 de junio, poco después de las diez de la noche, se despacharon los últimos helados en la vieja Colón.