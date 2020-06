La alcaldesa compra el primer cupón de la ONCE tras la pandemia

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 15/06/2020 19:34 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey García, acudió este lunes al kiosco bajo el edificio de la ONCE en los Cantones para comprar su primer cupón de la desescalada. Los vendedores de la ONCE en toda España, casi 19.000, entre ellos los 360 de la provincia de A Coruña, iniciaron la venta de los cupones tras el parón de tres meses provocado por la pandemia de covid-19, informa la ONCE en un comunicado. La regidora coruñesa ha querido compartir esta ilusión del primer día comprando cupones en el puesto del edificio de la ONCE, donde fue atendida por el vendedor Javier Martínez Mesejo.