Un ingresado más en el Chuac y 109 casos activos en el área coruñesa

A Coruña 14/06/2020 11:48 h

Por cuarto día consecutiva no hay altas en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que ha vuelto a registrar un nuevo ingreso en el Chuac, por lo que se pasa de uno a dos en las últimas 24 horas. Los dos están en planta, no en la uci. El resto de hospitales públicos y privados (Hospital de Cee, Hospital Quirón, Hospital Modelo y Hospital San Rafael) no tienen ingresados.

El número de casos activos de coronavirus mantiene su leve progresión al alza. Un día más han aumentado, subiendo de 108 a 109. Hasta el momento han superado el coronavirus .2511 personas. El número de fallecidos se mantiene en 166.