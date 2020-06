A Coruña vuelve a sonar a música, de la mano de la Banda

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alfonso Andrade

A Coruña 14/06/2020 13:50 h

Había muchas ganas de música con mayúsculas en la ciudad después de meses en los que solo en los balcones se mantuvieron vivos los instrumentos. El primer paso en A Coruña lo dio en la mañana del domingo la Banda Municipal de Música, que logró convocar a casi doscientas personas (era el aforo autorizado) en el auditorio de Santa Margarita, en el que ha sido el primer gran concierto en A Coruña de la era covid.

Bueno, a los habituales a los conciertos de esta agrupación tal vez haya que añadir a los muchos visitantes del parque que se apostaron arriba, en la zona de césped, para seguir la actuación, y a algún que otro perro que los acompañaba y que parecía encantado también con la música. En este grupo estaban Lina y su pastor belga: «Pues es una maravilla, que quieres que te diga. Salí a pasear al perro y mira lo que me he encontrado. No me lo esperaba, y me encanta». Y ahí se quedo a disfrutar del concierto y de unas patatas fritas que despertaban también el interés del chucho.

Sonaba en ese momento la Jazz suite número 2 de Shostakovich, tal vez la pieza más reconocible de cuantas se interpretaron y que recogió un aluvión de aplausos que agradecieron los profesores de la Banda y su director, José Trigueros. Completaron el concierto Ponteareas, de Soutullo; Highlights from Chess, de Johan de Meij; Flashing Winds, de Van der Roost; Camino real, de Alfred Reed, y A mi madre, de Roque Baño.

En la grada, máximas exigencias higiénicas y de seguridad. Los grupos no podían ser de más de 20 personas y debían estar a dos metros de distancia unos de otros. Pero nada impidió el éxito de la sesión. Miguel Rodríguez, que suele acudir a los conciertos de la agrupación coruñesa, estaba sorprendido incluso por la buena acústica del auditorio. «Pensé que se escucharía peor, que habría más diferencia respecto a una sala, pero la verdad es que está bastante bien. Ha merecido la pena venir», destacó.