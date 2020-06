«Deben repensar o que van facer no Chuac», dice la plataforma de expropiados

«Deben repensar o que van facer no Chuac»,

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 14/06/2020 14:25 h

Vecinos de Eirís amparados por la Plataforma de Afectados pola Ampliación do Chuac se concentraron el domingo a mediodía en las inmediaciones del hospital para protestar por su situación y por el proyecto del Novo Chuac. Lo hicieron mediante un pasacalles que recorrió la zona, y con una actuación a cargo de vecinos que ya habían interpretado música desde sus casas durante el confinamiento.

«Deben repensar o que van facer no Chuac», afirmó Mónica Díaz, presidenta de la Asociación de Vecinos de Eirís. En su opinión y la de los concentrados, «é enterrar cartos en cemento» con una obra que, además, corresponde «a un plan anterior, porque o convenio co Concello aínda non está firmado».

Respecto a las expropiaciones que se realizarán para acometer los accesos al nuevo hospital, «cada día nos dicen unha cousa diferente. O día 5 había acordo co Concello, agora non... E non pode ser», se quejó.