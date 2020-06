Beatriz López: «La situación es tal que no es que no nos quitasen los coches sino que vino la Policía a cerrarnos los locales»

0

a coruña 10/06/2020 16:28 h

La vuelta a la normalidad no está siendo coser y cantar para la gran mayoría de los hosteleros. Una dificultad que se agranda en los locales que carecen de grandes espacios. Es lo que sucede en los cuatro bares que hay en la calle San José: Bikiño, Pío Pío, A Chencha y Pepa a Loba. Son negocios de barrio y que no tienen la posibilidad de montar una terraza para trabajar.

Beatriz López, propietaria del Bikiño, confesó este miércoles en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, que «no tenía previsto abrir hasta finales de mes pero la situación es tremenda porque son muchos meses sin ingresos y sigue habiendo muchos gastos».

«La desesperación es tal que nos lleva a abrir avalada con la palabra de la alcaldesa que nos promete ayudarnos»

Los cálculos no eran buenos y por ello tomó la decisión de abrir el pasado domingo para ver si era capaz de darle la vuelta a la situación: «la desesperación es tal que nos lleva a abrir avalada con la palabra de la alcaldesa que nos promete ayudarnos». Piden al Ayuntamiento que lleve a cabo el proyecto que necesita esa calle y que está en marcha desde hace años: «Son locales muy pequeños que estamos esperando esas promesas desde hace nueve años», lamentó López, que hace hincapié en la dificultad de mantener vivo un negoció de 50 metros cuadrados con un aforo del 50 %.

La hostelera afirmó que se trata de una calle por la que «no caben ni los bomberos ni las ambulancias» y que «nadie hace nada». Una «catástrofe», según López, que ahora les repercute a los negocios al no poder ni poner una pequeña terraza y así atender a un par de clientes más dentro de lo establecido por el Ejecutivo central. «La alcaldesa nos prometió por teléfono que iba a hacer todo lo posible para sacar los coches de delante de los locales», comentó López sobre la ayuda que espera recibir del gobierno local.

«Me puse loca con los agentes y les dije que la situación es que estamos desesperados»

No obstante la realidad ha sido distinta: «la situación es tal que no es que no nos quitasen los coches sino que vino la Policía el domingo a cerrarnos los locales». López señala que se derrumbó al ver lo que ocurría. «Me puse loca con los agentes y les dije que la situación es que estamos desesperados». La vivencia hizo que cerrase de nuevo el bar, pero que «otros han vuelto a abrir con todo el miedo del mundo».

Voluntaria y entregada a la labor social

«No pido una paga al Ayuntamiento, solo pido que me dejen trabajar. Que me den un trabajo social por el cual me paguen, que yo estoy dispuesta», afirmó López ante la sensación de impotencia que sufre.

Esta hostelera no se quedó de brazos cruzados ni durante el confinamiento, ya que echó una mano como voluntaria en todo lo que pudo. «Es muy satisfactorio poder ayudar porque hay mucha gente que lo está pasando mal», añadió López.

Ahora busca, junto a los otros tres bares, que les ofrezcan una solución a este problema y para no tener que echar el cierre para siempre.