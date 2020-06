Pilates en Los Rosales

0

La Voz de Galicia

a coruña 10/06/2020

Feli vive en unas zapatillas de deportes. Es runner y entrenadora personal y acumula años de experiencia en este mundillo. Hace unos meses decidió montar un estudio por su cuenta y firmó el contrato de alquiler el 10 de marzo. Lo que pasó pocos días después ya lo saben. «Durante el confinamiento no me aburró porque poco a poco pudieron hacer la obra. Además adaptamos el local a las exigencias actuales, como por ejemplo con entrada y salida independiente y sin duchas. Lo cierto es que en actividades como pilates se suda poco y no son necesarias. De hecho en un centro en el que trabajé nadie las utilizaba», relata Feli López Arnau desde la calle Alfonso Rodríguez Castelao de los Rosales, detrás de las cocheras de Tranvías. Bautizó el negocio con el nombre de Saisa, por sus dos hijas, Sara e Isabel, y ya empezó con las clases, con la readaptación de lesiones y con todos los servicios que ofrece «con las limitaciones lógicas del momento», apunta.