El polideportivo de San Diego reabre este martes sin reserva previa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

A CORUÑA 08/06/2020 20:11 h

El complejo polideportivo de San Diego reabre este martes con horarios reducidos, sin cursos y con acceso a la sala de fitness y a la piscina sin necesidad de reserva previa.

La instalación abrirá de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 22.00, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas con diversas medidas para garantizar la seguridad e higiene de los usuarios.

El uso de mascarilla será obligatorio siempre que no se haga deporte y habrá geles en diversos puntos. Habrá un número determinado de máquinas que no se podrán usar para garantizar la distancia y contará con un sistema de control de accesos. Estará permitido el uso de vestuarios, taquillas y duchas, pero no de fuentes de agua y secadores de manos y de pelo.