Belén Martínez: «Estamos a la sombra, pero somos muy necesarios»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia SHEYLA BERMÚDEZ

A CORUÑA / LA VOZ Santiago / la voz 08/06/2020 10:51 h

«Los sanitarios es cierto que salvaron vidas, pero nosotros también hemos salvado a empresas y particulares en muchas ocasiones», dice Belén Martínez, encargada de la tienda de informática PCBox, en A Coruña. Quiere destacar el trabajo realizado por los informáticos durante la pandemia, ya que, dice, «somos un poco los invisibles, y hemos sido imprescindibles desde el principio».

«Las ventas de ordenadores portátiles, que han crecido en un 90 % con respecto a temporadas anteriores»

La gerente de PCBox ha estado «desde el minuto uno al pie del cañón» para poder atender a «los cientos de personas» que solicitaban sus servicios. La carga de trabajo «ha aumentado muchísimo estos meses», destacando sobre todo «las ventas de ordenadores portátiles, que han crecido en un 90 % con respecto a temporadas anteriores», cuenta Belén.

A pesar del «estrés físico», habla de la «carga psicológica» sufrida durante este tiempo, que considera «peor que la carga física porque vives la situación con tensión al estar manipulando productos con las manos sin saber muy bien a qué te enfrentas y con unas medidas de seguridad muy estrictas».

Las clases online y el trabajo desde casa, «nos desgasta psicológicamente» porque «ves el estrés que genera en las familias el desconocimiento de las plataformas online, que no saben cómo ayudar a los niños con los deberes, el desconcierto de las empresas, que tuvieron que hacer un esfuerzo para adaptarse y mandar a la gente a trabajar desde casa...», explica Belén.

«Ver a familias que no pueden hacer un gasto importante para que sus hijos puedan estudiar en casa como los demás y no han recibido ayuda de ningún tipo»

Sin duda, lo más duro para ella ha sido «ver a familias que no pueden hacer un gasto importante para que sus hijos puedan estudiar en casa como los demás y no han recibido ayuda de ningún tipo». No se lo ha pensado dos veces y ha querido ayudar «en la medida de lo posible, donando algún ordenador antiguo, eliminando los gastos del envío a casa, haciendo descuento en la reparación de ordenadores al personal sanitario… ayudamos un poco en lo que pudimos», cuenta.

Si algo bueno saca del trabajo es «la gratitud que le ha mostrado la gente». A la tienda le han llevado «mascarillas y guantes», y eso es «muy gratificante». A estas alturas, «seguimos teniendo mucho trabajo porque siguen las clases online y la incorporación al trabajo es telemática en muchos casos», asegura.

Belén quiere creer que «saldremos mejores personas de esto», pero piensa que sigue teniendo «mucha gente» porque «agradecen que haya estado ahí, y apoyando al pequeño comercio».

Con todo, pide que «no se olvide a los informáticos, que estamos en la sombra, pero somos muy necesarios».