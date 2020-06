José Andrés: «Fui de los primeros en ofrecer en EE.UU. vinos gallegos»

0

La Voz de Galicia SUSANA ACOSTA

07/06/2020 23:38 h

Como si no fuera uno de los cocineros más prestigiosos de Estados Unidos, José Ramón Andrés Puerta (Mieres, 1969), más conocido por el chef José Andrés, atiende nuestra llamada mientras se dirige a comer al famoso local coruñés A pulpeira de Melide. Ha sido una jornada maratoniana, pero dice que se va con «muy buen sabor de boca».

-¿Cómo ha ido la visita en A Coruña?

-Está siendo un viaje relámpago. Me encantaría venir aquí y quedarme varios días. Mi labor ha sido lo que he estado haciendo en esta pandemia. He tenido el honor de participar en España con World Kitchen Central, mi oenegé y a A Coruña la he visto muy bien, el trabajo que hace la Cocina Económica es impresionante. Además, es de las cocinas económicas que más dignidad he visto en esta labor humanitaria, que es dar de comer al hambriento. Con ese restaurante en una zona noble de A Coruña y de una forma tan bonita, con los servicios de lavanderías, de duchas... He conocido al señor Jacinto, el presidente, y maravilloso también todo el equipo, los cocineros. Es muy bonito. Me llena de orgullo saber que hemos podido colaborar. También hemos estado repartiendo comida en varios lugares con Remar y es increíble el trabajo que hacen también. Y un sinfín de otras organizaciones de mayor o menor tamaño.

-Usted podría vivir cómodamente sin percatarse ni siquiera de la necesidad de la gente, ¿por qué lo hace?

-Hay millones de personas haciendo esta labor y que son auténticos héroes invisibles. A ellos, por desgracia, no les siguen las cámaras de televisión. Y a mí lo que llena es haber conocido a tanta gente que ha dado tanto por ayudar a otra y hacen una labor imprescindible, porque el mundo no funcionaría sin ellos, aunque no se les reconozca. ¿Por qué lo hago? Porque ellos están ahí también. Intento ser un poco la voz de esas otras personas que a lo mejor no se les da la oportunidad de hablar. Intento ser el reflejo de todos ellos y contar sus historias.

-¿Y qué le parece nuestra gastronomía?

-Obviamente el producto de sus rías es incomparable, la huerta que tiene tampoco es escasa, los guisos, las celebraciones populares siempre alrededor de la gastronomía.

-Además usted es un abanderado de los vinos gallegos...

-Sí, me apasionan. Y también he apoyado muchísimo, desde hace ya más de 27 años, todos los vinos de la Rías Baixas, y luego otros menos conocidos. Fui de los primeros de Estados Unidos que los puse en la carta, como también los godellos de Valdeorras, entre otros. La verdad es que me encantan.