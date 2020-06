La Fiscalía admite la denuncia de CC.OO. por poner en riesgo la salud de la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar

Dos mascarillas quirúrgicas en un tendal de Santiago. Este tipo de protecciones no son reutilizables

06/06/2020

CC.OO. denuncia que la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar del Concello de A Coruña hizo su trabajo durante la crisis del coronavirus en unas «condicións totalmente precarias, tendo que reutilizar máscaras quirúrxicas durante máis de 15 días». La demanda interpuesta ante Inspección de Traballo «xa constataba a falta de EPIs, e a propia empresa recoñecía que non podía garantir a seguridade dos traballadores, ao instalos a reutilizar máscaras que a nonmativa non permitía reutilizar», aseguran en el sindicato.

Inspección de Trabajo trasladó la falta de medidas al propio Ministerio de Sanidad para que las autoridades fuesen conocedoras de que los profesionales, además de no estar protegidos, podían ser cadena de transmisión en los domicilio. Según CC.OO., «a Fiscalía da Coruña estima que os feitos denunciados poden ser constitutivos dun delito contra os dereitos dos traballadores».