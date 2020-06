Así estará el tiempo durante el fin de semana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. B.

La Voz 06/06/2020 09:56 h

Este no será un fin de semana veraniego. La previsión meteorológica habla hoy de una jornada en el que la lluvia, aunque sin mucha intensidad, puede hacer acto de presencia por la mañana para dejar paso a una tarde cubierta, con las nubes impidiendo que brille el sol. Hará falta la chaqueta, ya que las temperaturas máximas no superarán los 20 grados y las mínimas se quedarán en 15. El viento no soplará con intensidad y será de componente norte.

No parece que la situación el domingo vaya a ser mucho mejor. Meteogalicia indicá que podría llover durante la mañana y que con el paso del día se irán abriendo claros en el cielo. Se podrá ver el sol, pero eso no quiere decir que vaya a calentar. Las mínimas descenderán hasta los 11 grados y las máximas se quedarán en 18.

Habrá, por lo tanto, que esperar un poco para volver a vivir jornadas veraniegas. El lunes se prevé una jornada en la que Galicia estará en transición hacia la influencia anticiclónica. Así, el día será similar al de mañana, con posibilidad de lluvia durante la mañana y la apertura de claros hacia la tarde. Aunque todavía es pronto, los modelos hablan de una semana con tiempo variable, en la que las temperaturas se recuperarán un poco pero en la que también parece que la lluvia, a pesar de que no con mucha intensidad, jugará su papel.