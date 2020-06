Industria investiga «irregularidades» en la venta de Alu Ibérica

0

a coruña 05/06/2020 16:48 h

Representantes del Ministerio de Industria han trasladado este viernes a los comités de empresa de Alu Ibérica A Coruña y Avilés (antigua Alcoa) que están investigando posibles «irregularidades» en la venta de las plantas al Grupo Riesgo y han asegurado que actuarán con «unidad de acción», sin descartar «ninguna de las posibilidades», para salvar las plantas, según informó el comité de empresa.

La reunión telemática, moderada por el director general de Industria, Galo Gutiérrez, ha sido «preparatoria» para abordar el encuentro de la Mesa Técnica Industrial, que finalmente será el jueves 11 de junio a las 12:00 horas.

El presidente del comité coruñés de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, explicó, en declaraciones a Efe, que sindicatos y Ministerio coinciden «en el mismo diagnóstico de la situación», que es «crítica» y requiere «soluciones instantáneas y de emergencia».

Entre los posibles remedios, el comité ha pedido al Ministerio «intervenir en las empresas y poner a salvo los empleos y el salario de los trabajadores» con «unidad de acción». Los representantes de Industria han trasladado que «esa unidad de acción está asegurada» y que «no descartan ninguna de las posibilidades a acometer para salvar las plantas».

Respecto a la petición de una investigación tras las sucesivas ventas de las fábricas por parte de Alcoa al fondo suizo Parter Capital y de este al grupo Riesgo en menos de un año, a Industria le consta que «puede haber irregularidades», ya que Alcoa dejó de pagar las partidas económicas establecidas en el contrato porque denunciaba que Parter había incumplido el acuerdo.

Desde el Gobierno central han indicado a los comités que tienen «información» y que «van a seguir investigando» para esclarecer los hechos, apunta López Corbacho.

Lo primero en el proceso es aclarar los incumplimientos del contrato, por lo que el Grupo Riesgo no estará por el momento en la Mesa Técnica. «El Ministerio dijo que no iba a dar esa oportunidad de entrada al Grupo Riesgo, que no lo van a validar como grupo que pueda tutelar las plantas de entrada», ha explicado Corbacho.

«Está claro que incumplieron lo acordado», ha señalado sobre Alcoa y Parter, por lo que la cuestión principal es «resolver» lo sucedido «con las empresas que tenían un compromiso de llevar a cabo un proyecto industrial y mantener los empleos».

En el encuentro de la Mesa Técnica de Industria, el 11 de junio a las 12:00 horas, estarán representantes del Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, los comités de empresa de A Coruña y Avilés, los sindicatos, Parter Capital y Alcoa.

Con todo, el comité protestará este sábado 6 de junio en una concentración convocada en la plaza de María Pita,a las 12:00 horas, en defensa de sus puestos de trabajo.