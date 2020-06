El Ayuntamiento cancela los programas formativos Becas USA, Acore e Idiomas del Mundo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 05/06/2020 19:54 h

El Ayuntamiento ha anunciado este viernes que cancela los programas educativos internacionales Bolsas USA 20-21, Acore e Idiomas del Mundo por la incertidumbre generada por el desarrollo de la pandemia y al no poder garantizar a las familias y beneficiarios que se puedan cumplir las medidas de seguridad y de higiene. Ante esta situación, el gobierno local decide no seguir adelante con las convocatorias por no poder asegurar que se lleven a cabo los programas en los mismos términos de otros años. Así que deja sin efecto la resolución en la que se aprobaron las bases reguladoras de las Bolsas USA, dirigidas a estudiantes de 4.º de la ESO, en que se les ofrecía la opción de adquirir un dominio avanzado de la lengua inglesa con la realización de un curso equivalente a 1.º de bachillerato en los Estados Unidos.

Del mismo modo, se anula Idiomas del Mundo 2020, que posibilitaba la estancia del estudiantado de 4.º de la ESO y 1.º de bachillerato en Francia, Irlanda, Portugal y Alemania o Austria durante cuatro semanas del verano, con el fin de mejorar la competencia en alguna de las lenguas europeas más habladas en el mundo. Debido a la crisis sanitaria internacional, tampoco se podrá desarrollar el programa Acore, en el que se ofertaban cinco plazas para que titulados superiores en formación profesional en los ciclos formativos de Hostelería y Turismo, Comercio y Márketing, y Administración y Gestión realizaran prácticas en empresas de Austria, Italia y Reino Unido.