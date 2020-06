Suspendido el juicio a un vecino de A Coruña por supuesta agresión sexual tras cambiar de abogado

0

La Voz de Galicia Europa Press

04/06/2020 14:30 h

El juicio contra un joven, vecino de A Coruña, por presuntos abusos sexuales a su prima, ha quedado suspendido tras el cambio de abogado del acusado. Por unos hechos que se remontan a febrero de 2018, Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión.

La vista estaba fijada para este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, pero quedó pospuesta, a la espera de fijar nueva fecha, tras personarse en el juicio el nuevo abogado que ha asumido la defensa.

«El acusado tiene derecho a una defensa diligente», ha dicho asegurando que en las últimas horas, y pese a la fecha del juicio, su cliente no había tenido contacto con su hasta ahora letrado en las últimas horas.

La fiscal ha calificado de «maniobra muy extraña» el cambio de abogado en las últimas horas y ha argumentado que la pasada semana ella misma, además de la acusación particular, mantuvieron una reunión de cara a analizar un posible acuerdo, planteado por defensa y la parte que ejerce la acusación.

Con todo, ha admitido el derecho del acusado a pedir la suspensión. La letrada de la acusación particular ha refrendado las palabras de la fiscal y ha apelado al derecho de la víctima «a dejar de ser víctima», ha afirmado reclamando que el juicio se celebre cuanto antes.

Los hechos

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en febrero de 2018 el hombre quedó para salir con la víctima, menor de edad en esa fecha, con la que que ya había quedado los dos días anteriores. Tras pasar la tarde juntos, la invitó a ir a su domicilio, sito en A Coruña y en el que convivía con su padre.

Acusado y víctima estuvieron sentados en la cama de la habitación del primero viendo películas, mientras que el padre estaba en su propia habitación, abandonando este último el domicilio para regresar después de madrugada.

El Ministerio Público sostiene que, tras ver las películas, los dos decidieron irse a dormir, «en la misma cama de él», dejándole el procesado una camiseta «y acostándose la menor con su ropa interior puesta». También añade que «por la mañana» y aprovechando que la menor estaba dormida, «la penetró sin haber empleado violencia para ello, momento en que ella se despertó». Tras los hechos, la joven abandonó el domicilio.

«Al día siguiente el procesado y a través de la aplicación Whatsapp le remitió mensajes a la niña diciéndole que 'no volvería a pasar, lo siento, no se lo cuentes a nadie, te lo prometo que no volverá a pasar, estoy muy arrepentido'», expone también Fiscalía en su escrito en el que pide una indemnización de 6.000 euros para la víctima.