La reforma interior del Chuac empezará en diciembre

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 03/06/2020 15:01 h

Las obras de reforma interior de cuatro plantas del Chuac, que la consellería de Sanidade considera la fase 0 del Novo Chuac, han sido licitadas por algo más de 13 millones de euros, según anunció este miércoles el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, quien indicó que está previsto que los trabajos, que durarán 18 meses, se inicien en diciembre.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta e 7 de julio para presentar sus ofertas para hacerse con el contrato, una actuación de, según Almuíña, será estratégica porque potenciará la actividad ambulatoria, reforzará la atención urgente y los cuidados críticos, además de incrementar la capacidad de hospitalización del Hospital A Coruña.

Durante la presentación, en la que también intervinieron el gerente del Chuac, Luis Verde, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se trasladó la aspiración del gobierno gallego a establecer «un marco sólido de colaboración» con el Ayuntamiento da Coruña para impulsar el Novo Chuac, para lo cual la Xunta confía en cerrar «un acordo o antes posible» que permitirá llevar a cabo la construcción de un hospital espejo al actual en los terrenos aledaños al Hospital A Coruña.

En este sentido, Ethel Vázquez recalcó que el Novo Chuac «é unha prioridade» y subrayó que se trata de la mayor obra pública que se ha impulsado en el área da Coruña en muchos años, tanto por su inversión, como por su impacto social. Para su materialización, el ejecutivo autonómico apuesta por utilizar el modelo que ha permitido licitar las obras del hospital público de Pontevedra, tramitándose como proyecto sectorial para agilizar su aprobación urbanística,

A juicio del conselleiro de Sanidade, las obras hoy licitadas, que ya estaban previstas en el anterior plan director del Chuac, antes de que se proyectase el Novo Chuac, suponen «a primeira pedra do hospital dos próximos 30 anos para a área da Coruña».

En su intervención, o conselleiro de Sanidad destacó que se trata de una intervención estratégica porque potencia la actividad ambulatoria, refuerza la atención urgente y os cuidados críticos, además da hospitalización.

Segundo detalló Vázquez Almuíña, se actuará en varia plantas del edificio central del complejo. En la primera planta se va a trabajar en la antigua central de esterilización para, de este modo, ampliar los servicios de Farmacia, Urgencias y Mantenimiento. Con la ampliación das Urgencias se habilitará una sala de observación con 4 boxes y 10 camas- sillones, además de un control de enfermería y aseo en un total de 150 metros cuadrados. Por su parte el servicio de Farmacia pasará a ocupar una extensión de 250 metros cuadrados, mejorando su capacidad.

En la cuarta planta las obras se realizarán en las antiguas Urgencias para situar los hospitales de día de Oncología, Alergología, Hematología, Polivalente y la Oficina de Coordinación de Trasplantes, además de reformar el acceso exterior. Esta creación de la nueva área ambulatoria, con 102 puestos previstos, es fundamental para o futuro del CHUAC, debido al aumento de los procesos que evitan ingresos. Los nuevos hospitales de día permitirán la creación de 32 locales que posibilitarán un uso más racional dos espacios existentes en la actualidad para las consultas externas de especialidades médicas y quirúrgicas..

Además, se prevén también obras en la quinta planta, en el área de los antiguos quirófanos, para situar una nueva unidad de hospitalización con 18 habitaciones y 29 camas, distribuidas en 7 cuartos individuales y 11 dobles.. En la sexta planta también se intervendrá en la zona de los antiguos quirófanos, en esta ocasión para unificar en un mismo nivel las ucis de politraumatizados y cuidados intermedios, con 15 camas cada una.En la actualidad el Chuac cuenta con tres ucis, distribuidas en las plantas quinta y sexta, de modo que el traslado de dos unidades de la quinta a la sexta permitirá crear un espacio mayor con mejor aprovechamiento para la atención de críticos.

«Demos este primeiro paso sen pérdida de tempo, cumprindo o que nos demandaban os profesionais», señaló el titular de Sanidade, aludiendo a las necesidades que se pusieron de manifiesto durante la pandemia del coronavirus.

Las obras de esta fase 0 permitirán la creación de una nueva área de hospitales de día, aumentarán la dotación de camas con una nueva planta de hospitalización y ampliarán los servicios de urgencias así como las camas para cuidados intensivos.

Ethel Vázquez destacó que impulsar el Novo Chuac «estou segura de que é unha prioridade tamén para o Concello da Coruña», con el que está pendiente la firma de un convenio para desarrollar el proyecto. La titular de Infraestructuras recordó que para avanzar en ello, a comienzos de mayo se hizo una reformulación del convenio de colaboración que le fue trasladado a la Administración local. El convenio propuesto sigue el mismo modelo de acuerdo que se hizo con el Ayuntamiento de Pontevedra y que «ten permitido que hoxe estén xa licitadas as obras do novo hospuital de Montecelo».

Ese acuerdo recoge que la ampliación del Chuac se tramitará mediante la figura urbanística del proyecto sectorial, que «ofrece máis garantías e axiliza a aprobación urbanística», señaló. Además, Vázquez recalcó que «limita as aportacións comprometidas polo Concello para a financiación das expropiacións, xa que a Xunta asumiría a diferenza no caso de que no proceso expropiatorio os costes superen as cuantías inicialmente previstas» y también subrayó que incluye una inversión tope del gobierno local para los accesos, además de programar facilidades para los pagos de modo que el Ayuntamiento pueda hacer frente «tendo en conta o impacto no orzamento municipal» en distintas anualidades.