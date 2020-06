0

La Voz de Galicia

La Voz 03/06/2020

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el concejal de Facenda, José Manuel Lage, anunciaron nuevas medidas para favorecer la reactivación económica de hosteleros y comerciantes de la ciudad herculina. Así, Rey informó que el Concello no cobrará la tasa de las terrazas durante el 2020: «Volverá cobrarse o 11 de xaneiro do 2021, pasado o Nadal, para facorecer a recuperación económica e paliar os efectos inminentes da crise». Asimismo, también apuntó que los autónomos y pequeñas empresas del sector que estuvieron paradas al no ser consideradas esenciales, no tendrán que abonar la tasa por la recogida de la basura entre el 16 de marzo y el 16 de junio.

Estas medidas se prevén activar esta semana, y podrán beneficiar a 4.743 autónomos. De ellos, 2.819 se corresponden con establecimientos comerciales, 71 con hoteles y hospedajes y 1.853 con locales hosteleros. En el caso de la tasa de recogida de basura, José Manuel Lage explicó que «este proceso funcionará a petición de cada un dos potenciais beneficiarios».

Los negocios tendrán que cumplir una serie de requisitos, como tener su domicilio fiscal y desarrollar su actividad en la ciudad herculina o, entre otros, disponer de un justificante que corrobore que tuvieron que parar su actividad.«O que se fará desde Facenda é incorporar uns formularios, previsiblemente xa esta semana, para que se poidan ir cursando as solicitudes», indicó el edil.

Sin eventos multitudinarios

Inés Rey reconoció que este verano no se van a realizar eventos multitudinarios en A Coruña, como puede ser el San Juan, que tienen un gran impacto en la economía local. Eso sí, aseguró que «faranse cousas na medida na que se poida facer segundo as normas e tomando todas as medidas de prevención posibles». Una de las citas que podría celebrarse es la Feria del Libro, manteniendo la distancia de seguridad.