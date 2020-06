El gobierno local modifica las becas comedor para facilitar su tramitación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 02/06/2020 16:15 h

La junta de gobierno local aprobará una modificación en las bases de la convocatoria de las becas comedor para el presente curso, con la finalidad de facilitar su tramitación. El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales a partir del 1 de junio. Además, se modificó otra de las bases con el objetivo de definir la unidad familiar nuclear, que es la compuesta por la persona solicitante y las personas que sean sus progenitoras o bien ostentan la tutela. La situación económica de la unidad familiar se valorará teniendo en cuenta la renta per cápita anual de la familia, que se obtendrá como resultado de dividir la suma de las rentas de los progenitores o tutores entre los mismos miembros de la unidad familiar nuclear. Las personas solicitantes serán escolares, por lo que se comprobarán sus deudas y no las de sus padres. La renta per cápita se aumentará hasta los 7.000 euros.

En el ámbito de Benestar Social, también se aprobará la solicitud de un convenio de colaboración entre el Concello y la Diputación para financiar el programa Rede municipal de acollemento para mulleres en situación de violencia de xénero. Desde la concejalía indican que el acuerdo «dará continuidade ao servizo de acollida, atención integral, recuperación persoal e reincoporación sociolaboral ás mulleres vítimas de violencia de xénero e ás súas fillas e fillos ou persoas dependentes que requiran dun espazo de protección». El presupuesto para el 2020 es de 422.674 euros.

Un edificio de 68 viviendas

Por otra parte, la junta de gobierno local aprobará el proyecto de ejecución de un edificio destinado a 68 viviendas en la plaza de la Fábrica de Tabacos y archivará las actuaciones realizadas tras comprobar el cumplimiento de demolición de la gasolinera en el hipermercado de Alfonso Molina. También acordará interponer un recurso contra la decisión de la Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta relativa al proyecto de ampliación y reforma del parque infantil de Pedralonga.

El departamento de Urbanismo dará cuenta en la sesión de 114 expedientes realizados entre el 16 y el 28 de mayo. Un total de 19 licencias urbanísticas, 68 obras en régimen de comunicado, 15 ejercicios de actividades en régimen de comunicación previa, cuatro en régimen de declaración responsable, dos demoliciones, dos proyectos de ejecución, dos primeras ocupaciones y otros dos cambios de uso.

Asimismo, el gobierno local dará luz verde a la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de jardines históricos y de los árboles singulares de la ciudad, con un presupuesto de 530.098 euros. La duración del contrato será de un año, prorrogable uno más.

En la junta de gobierno local también se tratará la reapertura el viernes día 5 del Aquarium Finisterrae y la aplicación de una tarifa reducida a partir del día 11, ya que están inhabilitados los módulos táctiles como medida de seguridad para reducir las posibilidad de contagio de covid-19. El personal responsable del museo habilitará un sistema de cita previa para regular su capacidad.

Por último, se decidirá que la empresa Sidecu Gestión continúe con la gestión y la explotación del Complexo Deportivo de San Diego hasta que se adjudique una nueva licitación.