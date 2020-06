Reforma y adaptación

0

La Voz de Galicia pablo portabales

a coruña 02/06/2020 05:00 h

Otro museo que es noticia es el dedicado a Emilia Pardo Bazán. Ojalá que la primavera que viene, en la que se conmemora el centenario del fallecimiento de la escritora, sea más tranquila que esta de la pandemia. La casa-museo cerró el 9 de marzo para realizar trabajos de restauración, conservación y montaje en el espacio dedicado a doña Emilia en el que fue su domicilio de la calla Tabernas. «Os labores de restauración fixeron necesario pechar as instalacións o 9 de marzo. As medidas en resposta á pandemia postas en marcha só días despois demoraron a reapertura, que se fará adoptando as medidas de prevención para garantir a seguridade tanto dos visitantes como do persoal. A Casa-Museo Emilia Pardo Bazán permanecerá así aberta ao público de luns a venres en horario de 9.30 a 14.00 horas e atenderá cada 15 minutos un máximo de dúas persoas ou unha unidade de convivencia», explican.