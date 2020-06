«Prohibido tocar», después de 35 años

0

La Voz de Galicia

a coruña 02/06/2020

En otoño celebraron la llegada del visitante cuatro millones. En primavera el torno estuvo parado. Es uno de los pocos tornos que quedan desde que la Compañía de Tranvías prescindió de ellos en los buses. La Casa de las Ciencias se quedó sin público pero el tiempo no se detuvo. Ayer por la tarde se conmemoró el 35.º aniversario de la inauguración de este palacete-símbolo en el que solo hay dos elementos que están desde el primer día, el proyector analógico de estrellas y el péndulo de Foucault. «Es el corazón del museo», apunta Ramón Núñez Centella, el hombre que impulsó la divulgación científica en A Coruña. Por cierto, lo de los huevos y los pollitos es un poco posterior. La alcaldesa, Inés Rey, se acercó ayer por la instalación donde le esperaban Moncho Núñez, Jesús Prado y Elena Rilo, que también llevan desde el primer día en la primera de las Casas de A Coruña. Todos recordaron al gran Juan Carlos Medal, Jaítos, otro de los fundadores del museo, fallecido hace una década. El péndulo no se detiene. «Tenía 15 años cuando se inauguró. Estuve dos meses intentando ir hasta que pude entrar. Tenía familiares que habían ido y sentía curiosidad. Fui solo y estuve un par de horas», recuerda Marcos Pérez Maldonado, jefe de servicio de los Museos Científicos Coruñeses. Poco antes del acto del singular aniversario de ayer cuenta otra anécdota preciosa. «En el 87 hice un curso de astronomía que impartían Moncho y Jaíto, todavía conservo el diploma», relata. También estuvo presente el arquitecto Felipe Peña, que convirtió el esqueleto de un edificio en una construcción que sigue vigente 35 años después. Los fundadores rompieron moldes con la legendaria frase de «prohibido no tocar», y ahora los museos interactivos son los que más complicaciones tienen para adaptarse a los nueva normalidad. «Habrá acuario en junio. En las otras instalaciones», explica Marcos. El primer aniversario sin público y la primera vez que está «prohibido tocar». Como el péndulo y la ciencia no se detienen, seguro que pronto hay solución para todo.