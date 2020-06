«Hoy entran en las del banco, mañana puede ser en mi casa»

0

La Voz de Galicia Antón S. Rodríguez

A coruña 01/06/2020

Alrededor de 150 personas, en su mayoría vecinos de la urbanización de A Zapateira, en A Coruña, se han concentrado este lunes a las ocho de la tarde durante varios minutos ante una de las casas okupadas en este rincón de viviendas unifamiliares en el que convergen tres municipios (A Coruña, Arteixo y Culleredo).

Los vecinos se habían convocado por la cuenta vecinal de WhatsApp y por las redes sociales, en las que en las últimas horas algunos de los residentes llegaron a tener intercambio de mensajes con algunos de los okupas, que les recriminaban la concentración. «Venís a hacer el tonto, no nos vais a echar», respondieron algunos de los ilegales de la casa ubicada en el número 31 de la calle Nueva York, el lugar escogido para la concentración y en el que los 150 asistentes se repartieron por todo el entorno para no incumplir las medidas de seguridad del estado de alarma. Varios metros más alejados se posicionaron patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, pero no se registraron incidentes que motivaran su intervención. Durante aproximadamente media hora los asistentes se hicieron notar con la presencia de silbatos y consignas de «Okupas fuera».

La gota de indignación que llevó a la concentración de este lunes fue el vídeo publicado por los invasores del 31 de la calle Nueva York en el que presumían de gozar de una de las mejoras vistas de la ciudad, además de grabar parte del interior del inmueble, perteneciente a una entidad bancaria. Pero esta vez, si se asomaron, veían un grupo de gente que censuraba su presencia allí. El día ya había amanecido con pintadas que rechazaba la presencia de okupas en la urbanización, episodios que se han descubierto en los últimos días una vez acabada la primera fase del confinamiento. Una de las principales preocupaciones de los vecinos de A Zapateira es un posible efecto llamada. «Estos días están okupando las del banco, pero a lo mejor mañana puede ser la mía, cualquiera de los que estamos aquí podemos sufrir este tipo de actos el día que regresemos de nuestras vacaciones o de un fin de semana fuera», señaló el presidente de la asociación de vecinos de A Zapateira, Juan Sánchez Albornoz. «Queremos que sepan que okupar no les puede salir gratis», añadió.

Molestias

Otros vecinos señalan que los últimos en incorporarse al barrio «también generan muchas molestias con música y ruido, se supone que rompiendo todas las normas del confinamiento, porque esta vez no parece que se trate de una familia». «No nos podemos quedar quietos, ya han sido muchas veces las que han entrado a robar en nuestras casas», indica otra residente de la urbanización. De persistir la situación en este u otras viviendas, se plantean mantener este tipo de protestas de forma periódica.