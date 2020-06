La Asociación Vecinal de Novo Mesoiro pide contundencia para acabar con las carreras ilegales en el polígono de Vío

0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 01/06/2020 14:31 h

Parece que en el camino hacia la nueva normalidad se repiten comportamientos habituales antes de la llegada de la pandemia. Tras decretarse el estado de alarma, al polígono de Vío dejaron de llegar conductores con ganas de poner sus coches al límite en la zona celebrando carreras ilegales, pero durante la desescalada han vuelto a hacer acto de presencia. Así lo constatan desde la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro, que pide «accións contundentes» que impidan que estas prácticas se lleven a cabo en el parque empresarial.

El colectivo, que lleva denunciando cinco años la celebración de carreras ilegales, asegura que desde la pasada semana «foron varios os vehículos que ata altas horas da madrugada empregaron Vío para facer este tipo de actividades». Los vecinos indican que las carreras «prodúcense a partir do solpor, aproveitando o abandono das rúas do polígono e, por tanto, a falta de vixilancia por parte dos propietairios desta zona. As prolongadas rectas entre parcelas, as rotondas grandes e amplas e o trazado entre o val de Pocomaco e o monte da Pena Loureira son unha invitación á práctica destas competicións ilegais». En estas carreras tienen participado hasta una veintena de coches, aseguran desde la asociación vecinal.

Ruido de motores y frenos y «intencionadas queimas de roda» hasta altas horas de la madrugada son las principales molestias que las competiciones generan a los residentes de la zona. «A seguridade, tanto dos veciños como das persoas que fan estas prácticas, debe ser a prioridade que motive a actuación da Administración para impedir estas concentracións automobilísticas, xa que calquera incidente pode resultar fatal», destacan.

Por todo ello, el colectivo demanda a la Administración local «medidas contundentes» tanto para los que participan en las carreras como para los propietarios del polígono: «O acceso ao parque empresarial só se pode realizar por un viario desde Pocomaco e controlar ese acceso aos vehículos é responsabilidade dos propietarios do polígono. Se non se responsabilizan, esiximos que todos os custes que se xeren desde a Administración para desmantelar o circuito ilegar no que se ten convertido repercutan no seus petos».