Aprobado el plan municipal de 13 millones para la reactivación económica tras el covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 01/06/2020 14:05 h

El pleno ha aprobado por unanimidad el plan municipal de reactivación económica frente a la crisis causada por el covid-19. El texto cuenta con un presupuesto de más de 13 millones de euros, que se destinarán a ayudas sociales, mejora de los servicios públicos y, la mayor parte, a ayudas a los autónomos y las pymes.

El plan fue aprobado por unanimidad, ya que se alcanzó un consenso entre todos los grupos, pero no todos hicieron la misma interpretación de lo ocurrido. La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, destacó que la corporación puede estar orgullosa de lo logrado en esta ciudad entre «un goberno xeneroso e unha oposición honrada». En la misma línea se expresó el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que celebró que se haya dejado atrás la política «de luces cortas» para llegar a un acuerdo de todos, que permite lanzar un plan «máis ambicioso» que las medidas lanzadas hasta la fecha por la Xunta. La portavoz de la Marea, María García, criticó que el gobierno local «tardó semanas» en la necesidad de poner en marcha el plan, y lo describió como «falto de audacia e compromiso social». Aseguró además que el texto incumple los acuerdos alcanzados para aprobar los presupuestos y acusó a los socialistas de introducir esas cláusulas por «sorpresa».

Lanzó además un «aviso importante» a la alcaldesa, Inés Rey, de que la alianza con ellos está en peligro. Pese a todas las críticas, la Marea votó a favor. La concejala del PP, Rosa Gallego, celebró el acuerdo y atribuyó las advertencias de la Marea a «una pataleta que no se les ha pasado», y que habría arrancado cuando se alcanzó el acuerdo conjunto para aprobar el texto. Gallego agradeció a los socialistas, ya a su portavoz, José Manuel Lage, que no cediese ante el «chantaje» que la Marea les había planteado para excluir a los populares del acuerdo, e insistió en la voluntad de su grupo de continuar pactando con el ejecutivo local, por lo que les pidió que no cedan ante los «chantajes futuros» que anunció la portavoz de la Marea.

José Manuel Lage agradeció las aportaciones de los grupos, y no dudó en reconocer la colaboración de los populares con los que fue «fácil cegar a acordos». El portavoz del PSOE recordó las medidas puestas en marcha por el gobierno local para afrontar la crisis del covid, algunas anteriores a la declaración del estado de alarma. También defendió, frente a las criticas de la Marea que los describió como un «xiro á dereita», los bonos de comercio aprobados dentro del plan. Respondió a García que habría que argumentar los motivos de que la alianza se deteriore, y le replicó que cada partido puede crear el «relato» que le parezca, pero le advirtió que a la vista de la gravedad de la crisis se pueden estar «trabucando» en los tiempos.

Finalmente, la alcaldesa Inés Rey agradeció a los grupos políticos su colaboración, y pidió que en la vuelta a la normalidad se mantenga el espíritu que permitió alcanzar el acuerdo de hoy: «Cando as cousas se poñan turbias, non debemos esquecer que fomos capaces de chegar a un acordo xuntos (...) Ogallá sexa a normalidade».