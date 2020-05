Niebla en la playa del Orzán mientras se toma el sol en Riazor

0

La Voz de Galicia F. B.

La Voz 29/05/2020 14:32 h

Los fenómenos meteorológicos son, a veces, caprichosos, y la niebla es uno de ellos. Está presente en el de hoy en A Coruña y se nota no solo porque es visible, sino también por el descenso de las temperaturas en comparación con la jornada del jueves. Pero su incidencia no es igual en toda la ciudad herculina y deja estampas curiosas, como ver la playa del Orzán totalmente cubierta de esas pequeñas gotas de agua en suspensión que no invitan a tumbarse en la arena, mientras, a escasos metros, los bañistas se concentran en Riazor, donde luce más el sol. Además, el arenal del Orzán estaba cerrado para que las máquinas pudieran limpiarlo.

Durante el día de hoy no se espera que los termómetros sobrepasen los 23 grados y las previsiones de cara al fin de semana han variado con respecto a las que ofrecía ayer Meteogalicia. Para la jornada del sábado se dibuja un panorama similar al de hoy, con la aparición de la niebla y el mercurio alcanzando los 21 grados.

El domingo mejora y llegará a los 24 en A Coruña. En el inicio de la semana se espera alcanzar los 27 y el martes se prevé como el último día de tiempo soleado, ya que a partir de entonces Meteogalicia predice lluvias y bajada de temperaturas.