Vinilos para remarcar la distancia social en las terrazas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia sheyla bermúdez

a coruña / la voz 28/05/2020 19:58 h

Toda medida es poca para garantizar y recordar a los clientes de los bares que mantengan las distancias de seguridad en todo momento. Los locales coruñeses de la zona de La Marina están colocando en el suelo de sus terrazas unos vinilos informativos con el sello de A Coruña, que indican el lugar que debe ocupar cada mesa. También están poniendo pegatinas en el suelo del interior de los negocios para indicar a sus clientes dónde deben esperar su turno.

Esta nueva señalización permite a los establecimientos garantizar a sus clientes y a los turistas que cumplen con las medidades de seguridad. De este modo, los hosteleros dejan claro que en su establecimiento se respeta la distancia entre mesa y mesa y que no son posibles las aglomeraciones en el interior del local.

Con esta idea, el Concello identifica aquellos locales que cumplen las medidas de prevención del covid-19. La iniciativa busca «fomentar a responsabilidade e a seguridade tanto nos traballadores da hostalería como nos usuarios», explica Lanzada Calatayud, gerente del Consorcio de Turismo, que estuvo ayer pegando algunos vinilos en las terrazas de varios locales de la Marina junto a los concejales de Turismo y Mobilidade, Juan Ignacio Borrego y Juan Díaz Villoslada, y el representante de los hosteleros de La Marina, Antón Sáez.

Juan Ignacio Borrego dijo que «los locales que lo deseen pueden solicitar los vinilos a través del Consorcio de Turismo». La gerente de esta entidad advierte que «os establecementos que recollan os vinilos terán que asinar unha declaración responsable. Non por ter un vinilo co selo da Coruña están exentos. Teñen que cumprir a normativa e, se non a cumpren, retiraráselle a pegatina».

Borrego afirma que, de momento, «la idea solamente se llevará a cabo en la zona centro», pero no descartan «que en breve se traslade al resto de la ciudad», asegura el concejal de Turismo. Cree que esto ayudará a «reforzar la responsabilidad que están teniendo los ciudadanos y hará que puedan disfrutar de manera cómoda y segura de los locales de la ciudad». El representante de los hosteleros de La Marina considera «muy importante que estas medidas de seguridad tengan un sello oficial para que la gente se las tome más en serio». Antón Sáez cree que esto «animará a los vecinos y turistas a venir a las terrazas».

Antón Sáez (Abica): «Es importante que los clientes sepan que cumplimos con la normativa»

El propietario del restaurante Abica ve útil esta iniciativa porque «hay mucha gente que no conoce la normativa, y como los vinilos llevan el sello oficial, pues le damos esa seguridad al usuario. Es importante que sepan que cumplimos con las normas en todo momento».

Luis Castiñeiras (Farggi): «Me parece una idea útil porque así se evitará que se creen grupos de gente»

«Me parece una idea útil porque así evitamos que se creen grupos de gente y tenemos claro dónde debe colocarse cada mesa», comenta Luis Castiñeiras, dueño de la heladería Farggi, que colocó ayer su primer vinilo en su terraza.

Muchos bares y restaurantes apuran ya las últimas reservas para hoy y mañana

La reapertura de los bares y restaurantes de la ciudad y el buen tiempo de esta semana animan a los coruñeses a reservar sitio en sus restaurantes preferidos. Ya había ganas de probar sus platos estrella. Se acerca el fin de semana y los establecimientos cuentan con numerosas reservas.

El restaurante Samaná Coruña es el primer fin de semana que abre al público y ya tiene reservadas unas cuantas mesas, aunque no llegan al nivel de antes del estado de alarma. Esperan que la gente se siga animando y poder recuperar el tiempo perdido.

En Mamá Chicó, si quieren hacer una reserva para esta noche quizás tengan un hueco, pero si lo que desean es ir a cenar mañana, ni lo intenten. Este jueves por la tarde ya tenían agotadas todas las mesas. Afrontan la vuelva al trabajo con «buenas sensaciones», con mayor afluencia de gente por la noche que a la hora de comer.

No sucede lo mismo en Valentín, en el que tienen algunas reservas pero «está flojita la cosa». As Lanchiñas tampoco recibe la misma afluencia de gente, aunque hacen «muchas entregas a domicilio».

Y otros negocios, como El Rincón de Eli, todavía esperarán a la semana que viene para abrir sus puertas.