La Voz de Galicia

ribeira / la voz 04/08/2020 05:00 h

Era el primer día en el que se permitía ir a playa, y una pandilla de jóvenes de A Pobra no lo dudó. Decidió ir a pasar la tarde a una de las calas que hay cerca de la de Cabío. Hacía mucho calor y uno de los chicos quiso refrescarse en el mar. Se metió en el agua, dio unos cuantos pasos desde la orilla, y se zambulló de cabeza. Y allí se quedó, sin poder volver a ponerse en pie.

«Pasaron unos segundos y vimos que no salía, así que ya fuimos a buscarlo. No se podía mover y le costaba mucho respirar cuando lo sacamos debido a todo el tiempo que había estado dentro del mar», explica un amigo de este joven pobrense que el lunes sufrió una lesión medular al zambullirse en esa playa de Niñeiriños. Recuerda que el lesionado estuvo en todo momento consciente, y que les decía que sentía cuando le pellizcaban las piernas, «pero que no las podía mover».

El arenal donde sucedieron los hechos es de muy difícil acceso, y la marea estaba subiendo, una situación que jugaba en contra del personal de emergencia que se desplazó a la zona y que finalmente requirió la presencia de un helicóptero del 112, que se llevó al chico al hospital de A Coruña. «Él aparentemente estaba tranquilo, y siempre estuvo consciente», insistía otro amigo, que todavía no podía creerse lo que había pasado, e intuía que se tuvo que golpear la cabeza con la arena. Recuerda que el joven está estudiando un ciclo de Comercio Internacional en Santiago y que le gusta mucho jugar las pachangas de fútbol y pasar el rato con la pandilla.

Tras ingresar en el Chuac, y realizar los primeros exámenes médicos, se informó que su pronóstico es grave, ya que sufre una lesión medular incompleta a nivel cervical, por lo que permanece ingresado en el área de cuidados intensivos del Chuac.

Parte médico

El responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital A Coruña, Antonio Rodríguez Sotillo, insistió en la importancia de que la población tenga muy presente que «en ninguna circunstancia uno debe tirarse al agua de cabeza, siempre hay que hacerlo de pie».

Explicó que el joven pobrense ha sido diagnosticado de lo que se denomina hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, lo que provoca la parálisis de la mitad del cuerpo y la pérdida de sensibilidad en la otra mitad, si bien señaló que «hasta en el 75 % de los casos recuperan la marcha, con mucho esfuerzo y con secuelas, pero recuperan la marcha». Está previsto que pase por el quirófano en los próximos días, para ver cómo continúa evolucionando.