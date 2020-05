A Coruña madruga para tirarse al agua

Alcaldes de la comarca advierten de que no cuentan con medios suficientes para vigilar todos los arenales

El Gobierno anunció que a partir de hoy se puede ir a la playa a pasear, a broncearse o a bañarse. Pero con muchas salvedades. Hay que guardar una distancia mínima de dos metros, usar la mascarilla si se camina por la orilla y resulta imposible mantener la separación, o evitar cualquier tipo de aglomeración en los accesos, entre otras obligaciones. Las normas están ahí y son los Ayuntamientos quienes han de hacerlas cumplir y vigilar que los bañistas no se distraigan. El problema es que son muchos miles de metros los que hay que controlar y los municipios pequeños no cuentan con suficientes recursos. De ahí que llamen a la población a la responsabilidad. Ahí donde no pueda estar un agente, debe reinar la prudencia.

