A Coruña contará la próxima semana con una normativa para regular el uso de vehículos de movilidad personal

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 23/05/2020 17:06 h

El Concello cuenta ya con una normativa para regular el uso de patinetes y monopatines eléctricos en la ciudad y espera aprobarla la próxima semana. La nueva directriz, que elaboró la Concellería de Urbanismo e Mobilidade, prohíbe a los vehículos de movilidad personal circular por las aceras y lo obliga a hacerlo por vías cuya velocidad máxima permitida no supere los 30 kilómetros por hora, por el carril bici y por las sendas ciclables.

La instrucción municipal autoriza a los propietarios de estos vehículos a circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora por la calzada, mientras que por los carriles bici tendrán que hacerlo en el sentido señalizado y sin superar los 20 kilómetros por hora. Por las sendas ciclables, donde comparten espacio con los peatones, no podrán superar los 10 kilómetros por hora. En todas ellas tendrán que respetar la señalización general y la normativa sobre tráfico, circulación y seguridad vial, siempre dando preferencia a los viandantes.

En lo que se refiere a la circulación por la calzada, el uso de los patinetes y monopatines eléctricos estará permitido en las declaradas como «zona 30», «zona 20» y «zona 10», así como en vías con un único carril de circulación cuya velocidad máxima permitida sea de 30 kilómetros por hora, siempre que en ellas no exista vía para ciclistas y la circulación se produzca por el centro de la calzada. Excepcionalmente, en ausencia de zonas habilitadas para la circulación de vehículos de movilidad personal, podrán circular en calles de sentido único y un carril a 25 kilómetros por hora como máximo. No se autoriza la circulación de estos vehículos por la calzada del resto de vías.

Edad mínima

La regulación diseñada por el gobierno local establece una edad mínima de 15 años para hacer uso de patinetes y monopatines eléctricos, aunque, excepcionalmente, podrán utilizarlos menores acompañados por adultos siempre que sea en un carril bici. Del mismo modo que otros vehículos, no se podrá circular bajo los efectos del alcohol y las drogas ni escuchar música con auriculares. Los usuarios deberán portar piezas reflectoras cuando circulen por la noche o en condiciones de baja visibilidad.

En cuanto a la documentación necesaria, los conductores deberán llevar consigo los papeles técnicos del vehículo. Los patinetes privados no comerciales podrán estacionarse en espacios dedicados a bicicletas y se prohibirá que aparquen en las aceras y zonas peatonales, así como no podrán sujetarse a mobiliario urbano o árboles.

Quedan excluidos de esta regulación los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida y los ciclos de más de dos ruedas con o sin motor.

El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aclaró que no se trata de una ordenanza, sino de una instrucción que regula el uso en la ciudad de los patinetes eléctricos a la espera de que el Gobierno apruebe una normativa de carácter general: «O Concello, ante a recente aparición e proliferación de novos medios de mobilidade e transporte no ámbito urbano, considerou conveniente a elaboración dunha instrución municipal que regula as condicións de utilización e circulación dos mesmos».

Villoslada insistió en que esta medida trata de favorecer la seguridad vial y garantizar que el uso de estos vehículos se realice de una forma reguladora y segura, haciéndola compatible con los diferentes usos de la vía pública, especialmente en el ámbito de las aceras y zonas peatonales. Para el edil, esta normativa se hace ahora más necesaria que nunca para facilitarle a la ciudadanía el uso de estos vehículos que «nesta etapa da desescalada debemos fomentar de cara a unha mobilidade máis sostible».

La instrucción «é resultado do traballo realizado pola comisión técnica de regulación normativa da Mesa pola Mobilidade Sostible da Coruña, que tamén abordou a declaración da Coruna como Cidade 30».