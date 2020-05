Fallece a los 46 años Rafael Benito,  presidente de los hoteleros coruñeses

El presidente de los hosteleros coruñeses y director del Finisterre y del Hesperia Coruña recuerda sus inicios

Madrileño de nacimiento y coruñés de adopción. «Conocí a mi mujer hace, -piensa unos segundos-, unos trece años en Madrid y nos casamos hace diez. Como ella es coruñesa me trajo para aquí», recuerda sonriente. Tiene un hijo de ocho años «que vale por 4 o 5» y al que le encanta ir a los hoteles. «El otro día lo llevé al bufé del Finisterre y le pregunté si le gustaría trabajar en un hotel y me dijo que para eso ya estaba yo, que él prefería ir solo a comer». Tiene 42 años «bien llevados». Le gustaría hacer deporte, «pero no tengo tiempo y el poco que me queda libre se lo dedico al crío», asegura Rafael Benito Cases (hijo de un salmantino y una oriunda de Barbastro, Aragón). Charlamos en la coqueta Gastroteca del Hesperia de Juan Flórez, del que es director, al igual que del emblemático Finisterre. «El cliente de un hotel de cinco estrellas no es especial, pero espera sentirse especial y eso lo hace complicado porque sus expectativas son altas», afirma.

Seguir leyendo