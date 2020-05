Tensión entre percebeiros y bateeiros a los pies de la torre de Hércules

0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 19/05/2020 11:45 h

Mañana tensa a los pies de la torre de Hércules entre percebeiros de la Cofradía de Pescadores de A Coruña y bateeiros que se desplazaron hasta la zona de punta Herminia para trabajar. Felipe Canoso, patrón mayor de la cofradía herculina, habló en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, para comentar que en el lugar se habían presentado sobre medio centenar de bateeiros en busca de mejilla: «Arrastran el percebe a la vez que cogen la mejilla. Entran y la piedra queda blanca».

Canosa explicó que «todos tenemos que vivir, pero en Galicia hay muchos kilómetros de costa donde no hay percebe y sí mejilla». En estos momentos, los percebeiros no tienen posibilidad de extraer el crustáceo «porque no hay a quien vendérselo. Por eso no me parece razonable que vengan a estos bancos».

El pasado fin de semana se celebró una reunión para intentar evitar conflictos de este tipo: «Parecía que se había logrado un principio de acuerdo, pero vemos que no se está cumpliendo», apuntó el patrón mayor de la cofradía de A Coruña. Canosa afirmó que hace unos días, incluso, se llegaron a ver cuchillos y amenazas: «Vienen todos juntos por si hay enfrentamientos estar en posición de fuerza».

Felipe Canosa ve esta situación «incomprensible. Los dos colectivos tienen que vivir y convivir, ya que somos fuente de trabajo y riqueza. Tenemos que estar orgullosos del mejillón gallego, pero también del percebe. No hay en el mundo producto como el de aquí».

Por su parte, los bateeiros que trabajaron en la zona de punta Herminia comentaron que se desplazaron hasta A Coruña porque en las zonas habituales no hay mejilla. También aseguraron que la semana pasada fueron recibidos a pedradas en Muxía y también hubo conflictos en Sada. Afirmaron que no tocan el percebe y, en su versión, son los percebeiros los que cuando faenan cogen mejilla que luego venden. Asimismo, apuntaron que a los pies de la torre de Hércules hay mejilla, pero que no se atreverán a regresar mañana para trabajar.