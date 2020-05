Tres famosos timadores italianos, sorprendidos en A Coruña durante una estafa

Parecía que se habían extinguido, pero el engaño sufrido por el constructor David Pillado en Santiago, que le costó 30.000 euros, pone de nuevo de relevancia estos casos, que siguen vigentes

Parece increíble que alguien que ha sido promotor inmobiliario y secretario del PP de Santiago pudiera caer en un timo como el del tocomocho. Sí, a David Pillado una mujer le dijo que tenía varios boletos de lotería premiados (los timadores pueden citar cualquier premio falso, no se fíe) y que le urgía cobrarlos porque necesitaba el dinero para viajar a Asturias (como si es a Hawai, a Coristanco o a la Cochinchina; da igual, siempre hay una argucia). En este timo, no suele faltar un compinche, que se encarga de intervenir para hacer ver a la víctima la «oportunidad irrepetible» que se está perdiendo. En este caso se trataba de otra mujer, al parecer ambas españolas, según el relato de Pillado. Al octogenario, en todo caso, algo no le cuadró cuando de camino al banco para cobrar el premio falso las timadoras se pusieron nerviosas, él se tiró en marcha y al final le arrebataron un maletín con 30.000 euros.

