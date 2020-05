El Concello pide responsabilidad a la hora de ubicar y utilizar las terrazas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. B.

La Voz 12/05/2020 11:56 h

El Concello de A Coruña ha reaccionado ante lo vivido ayer tras la reapertura de algunas terrazas de negocios hosteleros: «A situación observada onte nalgunhas terrazas da cidade non responde ao espírito da instrución pública que presentou a semana pasada para garantir o distanciamento social e a saúde nestes elementos de mobiliario».

La concejalía de Urbanismo destaca que «todas as medidas que se toman ao respecto realízanse en beneficio do sector hostaleiro e que son acordes ao que permite o Goberno central co fin de frear a pandemia». En este sentido, desde María Pita recuerda a la ciudadanía «a importancia de non relaxármonos nesta fase de desescalada e de gardarnos a distancia social, porque de non o facer poderíamos da un paso en falso e volver atrás».

El edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, resalta que «o número de mesas permitidas limítase ao cincuenta por cento do número total de mesas que xa tiñan autorizadas previamente, agás nos espazos públicos que constan no Anexo e autorízase a incrementar a superficie destinada á terraza. Neste caso poderanse incrementar o número de mesas previsto no apartado anterior, respectando, en todo caso, a proporción do cincuenta por cento entre mesas e superficie dispoñible e levando a cabo un incremento proporcional do espazo peonil no mesmo tramo da vía pública n oque se sitúe a terraza, e que en ningún caso poida superar o número de mesas que constan na solicitude da licenza».

Las mesas, o agrupaciones de mesas, deberán estar, como mínimo, a dos metros de distancia unas de las otras. El Gobierno autoriza las reuniones en las terrazas de hasta un máximo de diez personas. Además, los locales deberán cumplir las medidas de higiene y prevención que exigen las autoridades sanitarias.

En la jornada de ayer, la Policía Local tuvo que acudir a algunas terrazas de zonas como la plaza de Vigo y el Paseo Marítimo por excesos de los hosteleros con las terrazas.