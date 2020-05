As bibliotecas municipais desconfinan a lingua na semana das Letras Galegas

0

La Voz de Galicia LA VOZ

A CORUÑA 11/05/2020 14:54 h

O Servizo Municipal de Bibliotecas do Concello da Coruña presentoou este luns “Desconfinar a lingua”, a programación para conmemorar o Día das Letras Galegas.

Nun contexto dominado polos aprazamentos e cancelacións dos principais actos desta efeméride esencial no calendario cultural, as bibliotecas da cidade lideran unha aposta polo mantemento da conmemoración do día grande da lingua galega. Baixo o lema “Desconfinar a Lingua”, as bibliotecas lanzan unha chiscadela a todos os galegos para cubrir a boca neste 17 de maio coas máscaras diversas da creación en galego para elmiinar as barreiras da nosa lingua "abrindo a xanela grande de todo o que ofrece o idioma", recalcan.

Xunto a esta campaña de promoción en redes sociais protagonizada polo cancelo #DesconfinarALingua, na que se convida a participar a toda a cidadanía para que cubra a súa faciana con materiais en galego (libros, cd, filmes), as persoas usuarias das bibliotecas poderán gozar, até o próximo día 17 de maio, dun conxunto de actividades que combinan a homenaxe á figura de Carvalho Calero e a potenciación do idioma como lingua de creación.

As escritoras María Reimóndez e Fina Casalderrey inaugurarán este conxunto de propostas dedicadas á creación en lingua galega entre as que sobresaen as actividades orientadas ao apoio de creadores emerxentes, como será a presenza do escritor novel Xan Lois nos blogues dos Clubs de Lectura, a participación de Miguel Ángel Alonso Diz no programa “ Contan que contan” e a estrea de “Vieiros de esperanza”, un documental de Antón Rodríguez sobre a vida e obra de Ricardo Carvalho Calero que terá lugar o día 15 de maio, e que completa toda unha serie de iniciativas para visibilizar ao autor ferrolán, entre as que se atopa a representación dun noticiario por parte do Club de Teatro Lido que nos achegará á personalidade do escritor a través dun podcast.

“Desconfinar a lingua” preséntase así como "unha ocasión para coñecer, usar e vivir a lingua con normalidade e sen filtros en todos os ámbitos e situacións. Unha auténtica oportunidade para recomendar e difundir toda a creación en galego, especialmente aquela contemporánea e que está máis viva", suliñan dende o Concello.