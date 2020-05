El Concello permitirá ampliar el espacio de las terrazas donde sea posible

0

La Voz de Galicia

08/05/2020

La alcaldesa de A Coruña; Inés Rey, anunció en el espacio Cita con María Pita de Radio Voz que el Concello permitirá duplicar el espacio de las terrazas de los negocios hosteleros donde sea posible, siempre que «se mantengan las distancias de seguridad y haya separación que permita que siga circulando a la gente». Rey espera que esta decisión «sirva para que la fase 1 sea más llevadera y rentable para algunos negocios». La regidora aclaró que esta será una medida temporal, así como que «no se incrementarán las tasas por la ocupación de las terrazas, que ya están suspendidas. Hemos hecho un mapa de toda la ciudad para ver las zonas en las que se puede ampliar el espacio».

En relación al comercio, Inés Rey también adelantó que los locales comerciales que no sean consumidores domésticos y que han tenido que suspender su actividad podrán beneficiarse de una moratoria en el pago del recibo del agua, que comprenderá el período desde el trimestre en el que tuvieron que bajar la verja los negocios hasta el 30 de septiembre. «El pago se podrá realizar de forma fraccionada desde el 1 de febrero de 2021», apuntó. Asimismo, aseguró que «habrá más medidas para que en este inicio de la fase 1 puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones y cuanto antes».

Límite de 10 kilómetros por hora

A las 20.00 horas de hoy comenzará la limitación de velocidad para vehículos de 10 kilómetros por hora para circular en calles de un único carril y de sentido único. Inés Rey pide «responsabilidad» a los conductores en estas zonas de la ciudad. Esta medida se aplicará en la franja horaria de 20.00 a 23.00 horas, pero la regidora anunció que los fines de semana la norma se aplicará también entre las 6.00 y las 10.00.

La alcaldesa reconoció que tras ampliar el espacio para los peatones en varias zonas de la ciudad reduciendo carriles para la circulación de los vehículos, los vecinos de barrios en los que esta decisión no se puede aplicar pidieron soluciones. Por eso se establece el límite de velocidad de 10 kilómetros por hora en calles de un carril y de sentido único.

Preocupación por el San Juan

«Me preocupa que tras ocho semanas confinados y tras completar las fases de desescalada pueda haber alguna tentación de que alguien convoque una celebración espontánea de San Juan en la playa», comentó la regidora. Rey aclaró que esta celebración tan popular en A Coruña no podrá llevarse a cabo este año «tal y como la conocíamos hasta ahora. No se pueden juntar 100.000 personas no ya cuando estamos saliendo de una pandemia, sino cuando estamos con una pandemia».

Inés Rey fue tajante en este tema y afirmó que «el Concello estará para controlar lo que no se puede hacer y si hay que cerrar las playas, se precintarán». Eso sí, también aclaró que «estamos trabajando para que se pueda celebrar en otro formato y se darán respuestas más concretas según se avance de fase. Apelo a la responsabilidad de los ciudadanos».

Apertura de playas

Cómo será el verano y cómo se podrá ir a la playa es una de las dudas de la población. Algunos concellos ya han anunciado medidas, incluso parcelando arenales. En A Coruña, la regidora comentó que «no sabemos cómo será. Habra que esperar a conocer las condiciones de apertura y asistencia. No se van a anunciar medidas que después haya que retirar o no sirvan».

Parcelar playas como Riazor o el Orzán no parece una decisión que pueda ser efectiva: «Alguien tendría que delimitar las zonas por la mañana y después retirar los elementos al final de la jornada, porque todos los días pasan las máquinas para limpiar. Y, ¿qué pasa si sube la marea? Porque hay mareas vivas. Tampoco es lo mismo que acuda a la playa solo una persona o una familia. Una vez que se completen las fases y se desactive el estado de alarma, creo que, a veces, los más efectivo será aplicar el sentido común».

Escuelas infantiles municipales preparadas

Las escuelas infantiles municipales están «desinfectadas y preparadas para abrir cuando se pueda». Inés Rey explicó que cerca de 900 niños son usuarios de estas instalaciones y que el Concello favorecerá lo máximo posible la conciliación cuando los padres se reincorporen al trabajo.