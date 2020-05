Roban de madrugada un centenar de gafas en una óptica de la avenida de Fisterra

0

La Voz 05/05/2020 09:40 h

Esta madrugada, sobre las 5.00 horas, dos personas entraron a robar en la óptica Sánchez Rubal ubicada en la avenida de Fisterra. Un vecino sintió un fuerte golpe mientras estaba desayunando y se percató de lo que estaba sucediendo. Acto seguido avisó a la policía, que se personó en el lugar rápidamente y pudo detener a uno de los cacos, ya que el otro logró escapar.

Manuel Sánchez Rubal, uno de los propietarios del negocio, declaró en el programa Voces da Coruña, de Radio Voz, que los ladrones habían sustraído sobre un centenar de gafas que estaban expuestas para su venta. Manuel Sánchez explicó que, por lo menos y a la falta de que se haga inventario, la mercancía está valorada en 3.000 euros. «La policía detuvo a una persona que subía por la calle Eladio Rodríguez. El otro se metió en un edificio, unos portales más abajo, donde viven unos okupas desde hace un mes y pico», relató Sánchez Rubal.

Para acceder al establecimiento, los cacos rompieron las puertas del local comercial: «Te quedas con una sensación de impotencia y más en un momento como este».

Problemas con los okupas

El vecino que alertó del robo, declaró en Radio Voz que «aquí hay un problema grave, porque estas personas no se adaptan a la sociedad. El primer día que ocuparon el piso, que es un tercero, rompieron unos cristales que cayeron a la calle. ¿Si alguien pasara por la acera en ese momento?». Este residente de la avenida de Fisterra indicó que avisó a los agentes del lugar en el cual se había escondido el ladrón que lograra escapar: «Accedieron al edificio y salieron sin nadie detenido. Les pregunté y me dijeron que no abrían la puerta y que no podían entrar sin una orden judicial. La actuación de los agentes fue impecable y muy rápida».

Según afirmó este vecino, los problemas son constantes con los okupas: «Ya los identificaron en más de una ocasión, porque todas las semanas tiene que venir la policía por algún motivo». Incluso, aseguró, «se avisó a la dueña del piso, que vive en Vigo. Pero no puede desplazarse hasta A Coruña para poner la denuncia por el estado de alarma».

Manuel Sánchez también quiso agradecer la labor policial: «Ya la anterior vez que sufrimos un robo la policía detuvo a uno de los ladrones con mercancía cuando estaba en la estación de tren».