Una explotación ganadera sufre dos ataques de lobos en tres días

Aranga 05/05/2020 15:54 h

El pasado fin de semana, Azucena Guerreiro, vecina del solitario lugar de Valló, situado entre los montes de Aranga, descubrió tres terneros comidos por lobos, según le confirmaron los técnicos de Medio Ambiente. «Cuando son perros salvajes no suelen devorar tanto, y por lo vieron están convencidos de que sí, son lobos», explica la mujer. Los ataques se reprodujeron en la pasada madrugad,a. «Otro becerro más, ya van cuatro, pero esto ha sido curioso», dice la ganadera: lo curioso es que tras descubrir el cadáver, ella y su familia se desplazaron esta mañana del martes a Curtis para hacer gestiones, y cuando regresaron, los restos ya no estaban. «Muy hambrientos deben de andar, esto no lo habíamos visto nunca», razona Guerreiro, quien no sabe cómo proteger sus 70 vacas y 25 terneros.

Su finca tiene una densa red de valla de dos metros de altura. La extensión es muy amplia y, presumiblemente, el o los lobos acceden excavando en algún punto de terreno más blando. «Que vengan tan seguido ya da miedo», dice la mujer, experta en estos episodios. «De ovejas ya perdí la cuenta de las que me mataron y nunca cobré nada».