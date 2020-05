Colas para acceder a los bancos e indignación entre algunos clientes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 05/05/2020 14:23 h

Esta mañana volvió a repetirse una imagen que ya pudo verse ayer, la de colas interminables para acceder a una entidad bancaria. Un ejemplo de ello fue la oficina del Banco Santander ubicada en la plaza de Los Cantones que estaba abierta. Pero esta no fue una situación que se produjera únicamente en la ciudad herculina. En otras localidades como Betanzos, muchos vecinos aguardaban su turno para acceder a la oficina de Abanca.

Algunos clientes han mostrado su malestar por esta situación, principalmente las personas mayores. Una mujer de 70 años relató en el programa Voces da Coruña, de Radio Voz, se quejaba que después de esperar a que llegara su turno una vez en la puerta le dijeron que era hora de cerrar. En este caso, y en otros similares, alegan que necesitan acudir a la entidad ya que no disponen ni saben cómo se usa la banca electrónica.

Una vecina de Oleiros explicó que su marido tuvo que ir a tres sucursales, una en Oleiros, otra en Mera y, por último en Perillo, para intentar realizar un ingreso. «Nos mandaron una carta diciendo que estábamos descubiertos y nos iban a cobrar intereses. Mi marido fue a hacer el ingreso y le dijeron que no. Al final tuvo que ir a un cajero y menos mal que una chica le ayudó». Otra mujer afirmó que «tienes que esperar más de una hora para retirar el dinero que te pertenece, que es de tu pensión». Incluso, un comerciante apuntó en Radio Voz que «yo tengo un negocio y no me dan ni cambio».