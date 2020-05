Mascarillas para todos

0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

La Voz 04/05/2020 09:18 h

Los agentes no distinguen. Desde las 6 de la mañana, apostados en las principales paradas del transporte urbano e interurbano, reparten mascarillas a todo el mundo. No solo a viajeros. A ciclistas, corredores, trabajadores... a todo el que se le cruce en su camino. Y no hay quien las rechace.

A Coruña amaneció distinta en esta primera jornada de la fase 0. No ya por el clima, que ha vuelto con altas temperaturas, sino porque no fue un lunes como los anteriores donde imperó el estado de alarma en toda su extensión. Las calles volvieron a llenarse como este domingo desde muy temprano. Se nota en las aceras y en el tráfico, bastante más denso.

Las mascarillas, pese al reparto gratuito, no van con todo el mundo. Todavía se ven muchos rostros al descubierto. Eso sí. El que quiera subirse a un bus, o se la pone o va andando. Es responsabilidad de los conductores que nadie entre sin ella. Aún así, los autocares siguen viajando con pocos pasajeros por la ciudad. Por el momento, no hubo incidencias.