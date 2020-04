«No hemos pasado la cuota de abril, pero muchos insisten en pagarla»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia FERNANDO MOLEZÚN

A CORUÑA 27/04/2020 14:30 h

Los clubes deportivos y sociales de la ciudad viven un momento de total incertidumbre ante la inminente llegada del verano y, por lo tanto, de la temporada de piscinas y de mayor actividad del año. Claro ejemplo es el Club del Mar de San Amaro, que intenta adaptarse a la actual situación con un ojo puesto en solucionar los problemas que ha supuesto el tener que cerrar sus instalaciones, y con otro mirando al futuro ante una posible vuelta a la normalidad, según explicó ayer en Radio Voz su presidenta, Mariam Ferreiro.

—¿Cómo están viviendo en el club esta situación?

—Con preocupación. El club está cerrado y la incertidumbre es total, por eso estamos constantemente haciendo planes e inventando nuevas formas de ocio y deporte a través de la red. Esta situación nos ha obligado a todos a reinventarnos. Pero a pesar de todo los socios mantienen su preocupación por el club porque lo sienten propio, al fin y al cabo somos socios y dueños del club.

—Aparte del cierre del club y el cese de su actividad habitual, ¿qué medidas han tenido que adoptar?

—Iniciamos un erte a partir del 1 de abril, y ahí estamos, sin saber lo que va a durar. Además dejamos de pasar la cuota de abril. Entendimos que la situación de muchas familias sería también difícil y, al no poder tampoco disfrutar de los servicios del club, no cobramos la pasada cuota. Y para esta de mayo, hemos acordado reducirla aproximadamente a la mitad, basándonos en lo que necesitamos para cubrir los gastos ineludibles que tenemos. Y hasta ahí podemos llegar, porque no sabemos lo que va a pasar. Todo dependerá si podemos abrir en verano de alguna manera o no. Pero fíjate, alrededor de 150 socios nos pidieron que les pasásemos la cuota de abril igualmente, lo que es muy de agradecer y muestra el sentimiento que tiene la gente hacia el club, lo siente como suyo.

—¿Dice que han tenido que reinventarse, ¿cree que alguna de las medidas adoptadas se quedarán para siempre en el club?

—Seguro. Estamos reorganizando algunos espacios para que cuando podamos abrir se mantengan las distancias y todas las medidas de higiene. Estamos cambiando las máquinas de sitio en el gimnasio, pensando en el futuro. Y también reorganizando la plantilla, para que los trabajadores puedan prestar servicio aunque no sea en los puestos que venían desempeñando. Es que todo va a cambiar mucho, y algunas de estas medidas de mantenimiento e higiene quedarán ya para siempre.

—Si volviésemos a la normalidad este verano, ¿estaría el club preparado para dar servicio a los socios?

—Estamos preparados para ponerlo todo en marcha, pero necesitamos un tiempo, claro. Pero hay cosas que damos ya por perdidas. Tuvimos que suspender la celebración del Día del Deporte o la del Día del Carmen, además de muchos campeonatos. Otros están en el aire, como la Travesía a nado de San Amaro, que es al final de agosto, y que tenemos la esperanza de poder celebrarla.