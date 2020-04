El Concello desinfecta las zonas que más frecuentarán niños y padres

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 25/04/2020 13:34 h

La Concellería de Medio Ambiente trabaja desde el jueves en la desinfección de los espacios abiertos que se prevé serán más frecuentados por niños y padres a partir de mañana. Así, los operarios ya limpiaron el perímetro comprendido entre la Autoridad Portuaria y O Parrote, en la Marina, y el Paseo Marítimo desde el castillo de San Antón hasta el Millennium.

También se desinfectarán el Campo de Marte y las plazas de España, Durmideiras, Pontevedra, Portugal, Lugo, donde al igual que en María Pita ya se hace todos los días; Vigo, Tabacos, Cubela, As Conchiñas-calle Barcelona, Recife, Pablo Iglesias, Salvador de Madariaga y la del parque de Os Mariñeiros, Constitución, Tolerancia, Elíptica, Sagrada Familia y Padre Rubinos.

A la hora de trazar este mapa para la limpieza, en el Concello valoraron los lugares con una mayor densidad de población y la existencia o no de zonas verdes. El procedimiento de desinfección se lleva a cabo por baldeo, fumigación y nebulización. También se habilitarán, entre otros puntos, para el ocio de los más pequeños el parque Europa, la plaza de la Palloza, Cuatro Caminos o el parque de Eirís.

Desde el gobierno local indican que «se algún lugar concreto non aparece na listaxe non quere dicir que non estea sendo tratado, xa que a cidade está sendo obxecto diariamente de labores de desinfección».