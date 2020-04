Las bibliotecas municipales de A Coruña conmemoran el Día del Libro

0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 21/04/2020 14:53 h

Bajo el lema Mollámonos polos libros, el Servizo Municipal de Bibliotecas de A Coruña lanza una campaña con el objetivo de dar acceso a la cultura a todos los públicos y mostrar su compromiso con el sector. Con motivo del Día del Libro, la red de bibliotecas se une a las diferentes manifestaciones que se están llevando a cabo para poner «en valor este obxecto con tapas e a todas e todos os axentes implicados nel, co fin de que non se queden atrás».

La campaña pretende evidencia la fragilidad de un sector que vive «o seu día grande no medio dunha ameazante tormenta», apuntan desde la Administración local. Esta iniciativa lidera un programa de actividades dirigidas a todos los públicos que, junto con su programación actual, definirán la adaptación del servicio municipal en un «contorno atípico onde os medios de comunicación constitúen un aliado indispensable para que as persoas usuarias se poidan introducir no sistema bibliotecario da cidade».

Además de la información publicada en la página web y en las redes sociales del Concello, la red de bibliotecas municipales impulsa «o seu compromiso coa democratización da cultura e cos colectivos non conectados mediante a presentación de programas deseñados para a súa execución en medios de comunicación convecionais». Así, se presentará Lemos para ti, un conjunto de narraciones orales que se difundirá a través de Spotify y en la radio, «un medio imprescindible para que a cidadanía menos familiarizada coas redes poida gozar da lectura».