Benestar Social tramitó 863 solicitudes de ayuda a través del 010

La Voz de Galicia Redacción

A Coruña 19/04/2020 19:13 h

Benestar Social respondió desde el 13 de marzo a 863 peticiones de ayuda de los vecinos más vulnerables a través de los equipos de voluntariado y emergencia social. Del total de 530 personas cooperantes que se inscribieron en la convocatoria que realizó la concejalía cuando se decretó el estado de alarma, se activaron 248 para ayudar a los residentes que por pertenecer a grupos de riesgo o por circunstancias personales no pueden salir de la casa.

De este modo, los colaboradores realizaron tareas básicas según se lo solicitaron los coruñeses que llamaron al 010 al no poder moverse de su hogar. Entre los quehaceres, fueron al supermercado, a la farmacia y a las oficinas de Correos a por cartas certificadas o los acompañaron al centro de salud en caso de tener citas médicas inaplazables. Además, colaboraron en el reparto de bolsas comedor y de menús y alimentos a domicilio, atendieron la línea telefónica para combatir la soledad Te acompaño y el servicio gratuíto de mediación de conflictos (en este caso fueron voluntarias y voluntarios de la asociación Círculo de Mediación de Galicia-CIMEGA).

Todas y todos ellos se acreditan con un certificado de alta en este trabajo no remunerado que la concejalía les remitió a través del correo electrónico. «A súa posta en escena xorde cando unha veciña ou veciño chama ao teléfono gratuíto do concello pedindo axuda. Ademais, Benestar Social asinou un acordo coa oficina de Cooperación e voluntariado da UDC, polo que se uniron catro persoas voluntarias máis. Desde a primeira toma de contacto coa persoa que solicita atención, a voluntaria ou voluntario que acode vincúlase a ela ou el para as sucesivas veces que necesite deste servizo», indicaron desde el Ayuntamiento.