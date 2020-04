Edar Bens impulsa un proyecto para detectar y analizar el virus causante del COVID-19 en las aguas residuales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 14/04/2020 11:29 h

La empresa pública Edar Bens, que depura las aguas residuales urbanas de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, va a poner en marcha un proyecto de investigación para conocer el grado de influencia en la población del SARS-Cov-2, causante de la pandemia del coronavirus, mediante el análisis de la carga viral presente en las aguas residuales y los lodos de la depuradora de Bens.

«Este proxecto vai permitir medir a concentración do virus nas feces e urina da poboación da Coruña e a súa contorna. Os datos que obteñamos poden ser válidos para saber cantos cidadáns están infectados, aínda que non se lle realizasen tests ou pasaran o COVID-19 sen síntomas», explica Carlos Lamora, director general de Edar Bensa S.A. Además, señala que «se mantemos a toma de mostras no tempo, poderemos estar alerta ante posibles rebrotes do virus no futuro».

La responsable del proyecto será la doctora Margarita Poza Domínguez, profesora asociada de la UDC e investigadora sénior del Grupo de Microbioloxía do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña. En opinión de Poza, la incitativa «non só permitirá monitorizar o estado da epidamia na nosa rexión, senón que servirá tamén para facer estudos sobre organismos multirresistentes e de metaxenómica».

50.000 euros para seis meses

El estudio, en el que la empresa invertirá 50.000 euros, se desarrollará durante seis meses en los que el personal de la firma tomará muestras de aguas residuales y lodos en los municipios a los que presta servicio. Estas se recogerán en diferentes zonas o áreas atendiendo a parámetros como la densidad de población o el perfil de la misma. A las instalaciones de Bens llegan las aguas residuales de cuatro centros hospitalarios del área sanitaria como son el Chuac, el Modelo, el Quirón y el San Rafael.

Desde la compañía apuntan que «tendo en conta que a maioría da poboación asintomática que teña o virus non vai ser detectada mediante tests, os datos obtidos das augas residuais poden ofrecer indicadores fiables da realidade». Además, este estudio podrá dar pistas sobre como se puede mejorar el tratamiento de las aguas residuales con el fin de retener la mayor cantidad de partículas virales en sus lodos de decantación antes de que lleguen al mar una vez depuradas: «Isto permitirá que as augas que sexan devoltas ao medio leven a menor carga viral posible. Por iso, o proxecto ten un marcado carácter epidemiolóxico, pero tamén ecolóxico».