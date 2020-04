El Concello apoyará a las familias con hijos en edad escolar y que estén en dificultades económicas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 12/04/2020 17:17 h

A partir del martes, las familias con hijos que cursen cualquiera de las etapas de enseñanza escolar podrán llamar al número de teléfono 981 18 42 94 para trasladarle al Concello sus dificultades y podrán acceder al material didáctico y a los recursos digitales. La alcaldesa, Inés Rey, asegura que el gobierno local «non vai deixar a ninguén atrás ante esta situación, e poñerei todos os medios ao meu alcance para dotar de recursos escolares a todo o alumnado que o precise, mesmo material informático para a rapazada más desfavorecida». Para entregar este tipo de material digital, el Ayuntamiento deberá contar con un informe pertinente del departamento de Servizos Sociais que acredite la situación de vulnerabilidad de las personas demandantes.

La Administración local, con la colaboración del voluntariado que está ayudando en diversas actuaciones durante esta crisis sanitaria, pretende distribuir con la campaña Ninguén atrás, «as leccións da casa ou diverso material didáctico, entre as pequenas e pequenos que non dispoñen de Internet e que até o de agora non puideron facer as súas tarefas, os as realizaron con dificultades, durante o confinamento».

Coordinar material y recursos

Desde la Concellería de Educación le solicitarán a los equipos directivos de los colegios que les faciliten los datos para que los trabajadores del CMIX, que atenderán las llamadas, puedan coordinar los materiales y recursos y repartirlos en los domicilios. Así, este programa nace de la coordinación de las concellerías de Benestar Social y Educación con el objetivo de solucionar un problema que afecta a muchos escolares de la ciudad que «non poden quedar atrás por non teren recursos dixitais nos seus domicilios».

El Concello «non permitirá que as e os escolares coruñeses, especialmente os das familias sen recursos, non continúen coa súa aprendizaxe nuns momentos tan complicados coma estes pola súa situación socioeconómica».