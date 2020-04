Aplausos a los agentes que se llevaron detenido a un vecino

0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

A Coruña 07/04/2020 15:28 h

Su madre, ya muy mayor, «lleva toda la vida peleando con él». Luchó mucho por sacarlo adelante y todos fueron pasos hacia atrás. Así fue siempre. Pero ahora, con la situación del estado de alarma, todo fue mucho a peor. El hombre arrastró su problema a todos los residentes del número 42 de la calle Almirante Mourelle, en la línea invisible que separa la zona de Peruleiro con el Agra del Orzán. Cansados de llamar a la policía y que varias patrullas tengan que desplazarse constantemente al inmueble, han escrito una denuncia que se titula así: Carta de una comunidad de vecinos indefensa. En ella cuentan todo por lo que están pasando. Ahí dicen que tienen un problema con el hijo de una vecina que, aunque no resida en el edificio, acude todos los días varias veces. «Su madre no lo quiere en casa y merodea por la zona queriendo entrar. Timbra a todos lo que aquí vivimos para que le permitamos entrar, con la excusa de que su madre está enferma, cosa que es mentira. Se encara con todo aquel que entre o salga, especialmente con mujeres y menores. Amenazándoles e incluso agrediendo a todo aquel que intente echarle del edificio», por lo que ha sido denunciado en no pocas ocasiones.

Lo que es peor, según cuentan, es que se las ingenia de la manera más «irresponsable y ruin en estos momentos», pues «llama a ambulancias constantemente, simulando una dolencia de su madre para conseguir entrar en la propiedad, con el consiguiente uso de recursos sanitarios, que en estos momentos son tan necesarios». Hubo días que sed desplazaron a Almirante Mourelle dos ambulancias y tres patrullas por una llamada falsa.

En cuanto llegan los equipos médicos, se cuela en el edificio. Una vez dentro, se instala en la zona de los trasteros, donde supuestamente se droga, bebe y hace sus necesidades.

Los residentes que soportan esto a diario comprenden a la mujer. «Es su hijo y por ellos hacemos todo en esta vida», dice uno de los vecinos. Madre e hijo, aun teniendo tantos problemas en común, son como la noche y el día. A ella la quieren y respetan. Pese a que el pasado día 4, rota por el dolor de ver al hombre deambulando por la calle, le entregó las llaves del trastero para que hiciese de él su vivienda. Cosa que no ha gustado nada en la comunidad.

Denuncian que llevan una semana llamando a la policía entre tres y cuatro veces. Siempre acuden. Hay días que hasta cuatro patrullas. «Lo identifican, le exigen que se vaya al pabellón de deportes y cuando los policías se dan la vuelta, regresa al portal».

Finalmente, este lunes, en una de las ocasiones que la policía acudió a esta vía, los agentes se lo llevaron detenido por incumplimiento constante del estado de confinamiento, más las denuncias por alteración del orden y hasta agresión. Mientras ocurría, todos los vecinos del número 42 de Almirante Mourelle, al que se sumaron otros muchos residentes de la calle, rompieron en aplausos hacia los agentes, que respondieron al agradecimiento poniendo las sirenas y devolviendo el aplauso.