El hospital de campaña de Expocoruña podría estar operativo en 24 horas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 06/04/2020 12:03 h

Luis Verde, gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee; López Miura, arquitecto que diseñó el hospital de campaña en Expocoruña; Emilio Camino, director de recursos económicos, y Pedro Marcos, neumólogo y subdirector de procesos asistenciales, comparecieron este lunes en Expocoruña para dar todos los detalles sobre el hospital de campaña que se está instalando en el espacio. Verde afirmó que «estamos lejos todavía de eso, pero podemos decir que, de ser necesario, estamos en disposición de hospitalizar aquí a pacientes en 24 horas». La infraestructura cuenta con un equipamiento similar al de ocho plantas del Chuac, ya que se han dispuesto ocho unidades y en cada una de ellas se instalarán 30 camas con un control central de enfermería en cada una de ellas. La instalación en tiempo récord se ha realizado creando habitáculos separados por mamparas para garantizar intimidad a los enfermos. "Será como una extensión del Chuac, con hospitalización digna", subrayó el responsable del área sanitaria de A Coruña-Cee, que volvió a insistir en que "el éxito de todos, de los trabajadores y de la ciudadanía, sería no llegar a utilizarlo". No obstante, "me gustaría que la población tuviese la tranquilidad de saber que, de ser necesario, estamos preparados y contarán con un espacio de hospitalización atendido por profesionales cualificados". Según los cálculos realizados, de ponerse en marcha el hospital de campaña sería necesaria una plantilla aproximada de 250 personas, que se conformaría con trabajadores del sistema de servicios que ahora mismo soportan menor demanda y, de ser necesario, se abriría un proceso de contratación a mayores. "Son muchos los trabajadores, tanto de los centros de salud como del hospital, que ya se han ofrecido a trabajar aquí", agradeció el gerente.

El gerente del área sanitaria confirmó que «ahora mismo están ocupadas aproximadamente el 50 % de las camas disponibles para pacientes con coronavirus en los hospitales del área». Solo en el Chuac, están habilitadas 460 camas para pacientes COVID-19 en planta, además de 106 puestos de críticos, que "hemos más que triplicado", subrayó. Asimismo, aclaró que los centro privados de la ciudad han puesto a disposición más de 150 camas en planta y 24 en uci, parte de los cuales ya se están utilizando y que, en todo caso, se agotarán antes de recurrir al ingreso en el hospital de campaña.

Verde destacó que «no podíamos pensar en unas instalaciones mejores», en relación a las características de Expocoruña para instalar el hospital de campaña.

La esperanza sigue siendo no tener que utilizar este espacio, que albergaría a contagiados que requieran de hospitalización pero no estén graves. Pedro Marcos explicó que en la actualidad se están realizando en el Chuac ingresos "relativamente cortos" que, de ser necesarios, se desviarían al hospital de campaña, al igual que a los enfermos que "ya han superado un proceso grave y se encuentran en período de recuperación". Por ello no se valora instalar una unidad de cuidados intensivos.

El arquitecto, López Mihura, explicó que por ahora se ha ocupado el 50 % de los 10.000 metros cuadrados del espacio central de Expocoruña, de modo que podría incrementarse la capacidad del hospital de campaña en caso de ser necesario. Así, en torno al área de camas se han dispuesto las zonas de cocina, almacenes, lencería, etcétera. Valoró además la existencia de distintos accesos a la misma cota, lo que ha permitido diferenciar un acceso para pacientes en ambulancias, otro para el personal con doble filtro de entrada y reservar sendos accesos laterales para la entrada de suministros y la salida de residuos. . Asimismo, está previsto crear un área de observación y una sala de radiodiagnóstico.

Emilio Camino, director de Recursos Económicos del área sanitaria, subrayó por su parte la extensión de la organización del Chuac a Expocoruña, de modo que en su mayor parte la instalación se ha realizado con medios propios y serán los servicios generales, dese la cocina a la lavandería o la limpieza, la que dé soporte al hospital de campaña si llega a ponerse en marcha.