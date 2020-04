El BNG afirma que el Gobierno estatal está a la espera del resultado de investigaciones sobre el asesinato de Diego Bello

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A Coruña

La Voz 06/04/2020 14:36 h

El BNG apunta que «o Goberno do Estado está á espera de que as catro investigacións en marcha sobre o asasinato do mozo coruñés Diego Bello cheguen ao seu fin». Las pesquisas las están realizando la división de asuntos internos de la policía filipina y otros tres órganos del país asiático: el Ministerio de Interior, el National Bureau of Investigation y la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas. Esta última es independiente al gobierno de Rodrigo Duterte, explican los nacionalistas.

Para el BNG, «non hai dúbida de que a morte de Diego Bello constitúe un asasinato. Quedou ben claro desde o momento en que a policía filipina, autora material do crime, non achegou ningunha proba que acreditase o suposto envolvemento do mozo coruñés en actividades relacionadas co narcotráfico». Los nacionalistas también aluden a las autopsias realizadas, una de ellas en Madrid y otra en Manila, que, aseguran, «demostraron que non había rastros de pólvora nas mans de Diego, o que desmonta a tese policial de que a morte se producira no contexto dun tiroteo».

En la respuesta del Gobierno central a la pregunta formulada por Néstor Rego se hace referencia a distintas gestiones realizadas por el Estado español en Filipinas. Entre ellas se cita las reuniones del embajador español en Filipinas con altos cargos del Ministerio de Interior del país asiático.

Además de esta pregunta en el Congreso y de una iniciativa en la Eurocámara, el BNG promovió también una declaración institucional en el Concello de A Coruña de condena del asesinato y demandando la depuración de responsabilidades que tengan lugar por este crimen.