La alcaldesa ofrece el Coliseo para el personal sanitario de ExpoCoruña

La Voz de Galicia X. Gago E. Mouzo

A Coruña / la voz 03/04/2020 20:08 h

La alcaldesa, Inés Rey, ofreció ayer las instalaciones del Coliseo como centro logístico y de apoyo al personal sanitario que trabajará en el futuro hospital de ExpoCoruña, donde Sanidade está levantando un centro provisional para atender a los ciudadanos afectados por el coronavirus si la pandemia continúa su avance.

Durante su paso semanal por el programa Cita en María Pita, de Radio Voz, la regidora mostró su deseo de que el hospital de campaña no tenga que llegar a abrir: «Ojalá no lo tengamos que utilizar». Rey explicó que por ahora no es necesario, ya que la pandemia no ha llegado en el área de A Coruña a la «situación extrema» que alcanzó en otras regiones y el sistema público de salud no está tan congestionado.

Recordó además que el nivel de ocupación de la sanidad privada es «bajo», por lo que «aún tenemos ese colchón» para hacer frente al virus. Los centros privados han puesto sus instalaciones al servicio del sistema público. Ayer había 33 enfermos de coronavirus en los hospitales HM Modelo (22), Quirón (8) y San Rafael (3). La cifra casi se ha duplicado desde el lunes, cuando atendían a 18 infectados. Pero su ocupación total, según fuentes de la Asociación de Hospitales de Galicia, se sitúa en la media de la comunidad, próxima al 32 %. Los tres centros suman 393 camas y disponen de diversos equipos y material que, de acuerdo al decreto de estado de alarma, también están al servicio el sistema sanitario público.

Pero a pesar de ese «colchón», la alcaldesa destacó que el Sergas «quiere ser previsor» y ha iniciado la construcción del hospital en ExpoCoruña por si se complicase la evolución de la pandemia.

La regidora explicó que el Coliseo podría funcionar como centro logístico del futuro centro, además de facilitar al personal sanitario espacios para cambiarse y descansar. El diseño del Coliseo no lo convertía en un espacio propicio para situar allí el hospital, pero sí reúne características para esa labor de apoyo, señalaron fuentes municipales. Cuenta con todos los suministros, y dos ventajas claves: duchas y un viaducto cubierto que conecta con ExpoCoruña, lo que evitará que el personal salga a la calle. Además, dispone de zonas de esparcimiento, camerinos, comedor y vestuarios que por lo habitual usan los artistas. Sanidade también podría utilizar los equipos de comunicaciones de la base de Protección Civil que ya funciona dentro del inmueble municipal.

A la espera de la respuesta del Sergas, que según fuentes de Sanidade se producirá en próximos días, María Pita ya ha tomado las primeras medidas por si fuese necesario poner en funcionamiento las instalaciones del Coliseo. Por ahora se ha prohibido el aparcamiento en toda esa zona, con el fin de facilitar el estacionamiento de los vehículos de emergencia, explicó la regidora.

Además, Medio Ambiente está preparando los contenedores que utilizará el futuro hospital. Ayer se realizó la limpieza y desinfección de los depósitos, que también se incluirán en las rutas de trabajo del servicio de recogida.

En Radio Voz, Rey anunció otras medidas, como la reanudación de los plenos por vía telemática, o la próxima puesta en marcha de un sistema de reparto de deberes para alumnos que carecen de acceso a Internet, que se está organizando en colaboración con los centros educativos.

Los técnicos están instalando ya los equipos de oxígeno terapéutico para los pacientes

Los trabajos para levantar el futuro hospital de campaña en ExpoCoruña continuaron ayer a un ritmo frenético. Desde primera hora de la mañana, técnicos y trabajadores reanudaron las operaciones a toda velocidad en su interior, al mismo tiempo que llegaban al entorno del salón de exposiciones varias casetas de obra.

Dentro de las instalaciones se están levantando a buen ritmo las mamparas que separarán las camas, que permitirán salvaguardar la intimidad entre los pacientes que tengan que utilizar el futuro hospital. También están muy avanzados los trabajos de las conexiones eléctricas y digitales, y de otros servicios, que serán fundamentales para el funcionamiento del centro provisional.

Pero ayer también se puso en marcha una labor fundamental para los futuros pacientes: la instalación del sistema de suministro de oxígeno terapéutico, clave en la lucha contra el coronavirus, que están llevando a cabo expertos en equipaciones médicas.

Aunque se considera que las obras, desarrolladas en su mayor parte por empresas gallegas, están avanzado a la velocidad prevista, «no descartamos turnos de noche si la situación de la pandemia empeorase y fuese necesario agilizar los trabajos», según informaron desde la gerencia del área sanitaria de A Coruña.

En principio, el hospital provisional debería quedar listo a principios de la semana que viene. Los trabajos, que también incluyen la desinfección de todas las instalaciones, han sido contratados por el Sergas y cuentan con el apoyo del Ayuntamiento.