Una trabajadora del Centro de Ateción a Persoas con Discapacidade da positivo por coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia F. Brea

La Voz 01/04/2020 11:02 h

En el Centro de Atención a Persoas con Discapacidades de A Coruña se ha confirmado el positivo por coronavirus de una de sus trabajadoras, informan la CIG. A pesar de que a principios de la pasada semana se repartió material como mascarillas y guantes, el sindicato apunta que «é insuficiente e chega tarde, como deixa patente este caso positivo».

La CIG denuncia que, como en otros centros similares como puede ser el de Chapela, los empleados «estiveron a traballar sen o material de proteción que era necesario. O resultado deste traballo con riscos son os casos positivos que se dan en varios centros da Consellería de Política Social».

Esta situación ha provocado que el temor al contagio se haya extendido entre la plantilla del centro. «A existencia deste caso, dunha coidadora que estivo traballando durante o período de estado de alarma, fai necesaria a adopción de medidas máis estritas de control». Por ello, desde la secretaría comarcal de la Administración pública de la Confederación Intersindical Galega exigen que: «Se subministre ás persoas traballadoras todo o material de protección que sexa necesario e adecuado á situación actual do centro». Asimismo, también «esiximos a realización do test do coronavirus a todas as persoas residentes do centro e a todas as traballadoras, o que é imprescindible para delimitar a incidencia do contaxio e atalla a posible extensión evitando que se converta nun novo foco da enfermidade».