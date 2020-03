María Pita establece un nuevo protocolo y opta por el teletrabajo para la plantilla municipal

0

La Voz de Galicia D. Vázquez

15/03/2020 22:47 h

El gobierno local de A Coruña emitió este domingo un nuevo protocolo de actuación para los trabajadores municipales debido al coronavirus. En este sentido, en la orden dada por la Concejalía de Réxime Interior se indica que la atención ciudadana se canalizará a través del 010 y el registro solo funcionará por medios telefónicos o telemáticos.

Asimismo, no se admiten visitas ciudadanas a las distintas oficinas municipales. Los trabajados que puedan trabajar a distancia prestarán el servicio desde su domicilio y se les facilitarán fórmulas de teletrabajo, en el caso de que no puedan, deberán permanecer en sus casas y se suspenderá su actividad temporalmente, salvo que lleven a cabo funciones de carácter esencial. En este caso, deberán estar localizables y acudir presencialmente a su lugar de trabajo cuando así lo determine el personal directivo.

El ejecutivo municipal especifica que se consideran funciones de carácter esencial los mercados municipales, los servicios relacionados con las tecnologías de la información, la limpieza viaria y recogida de basura, los servicios sociales y atención a las personas vulnerables, los equipos de seguridad ciudadana y los que se determinen por alcaldía o las concejalías. También el personal directivo, desde la alcaldesa, los concejales, directores de área, jefes de servicio, oficialía mayor, tesorería, intervención y secretaría general, así como la atención ciudadana. «Naqueles casos en que as funcións de carácter esencial deban desempeñarse presencialmente, a respectiva concellería-delegada establecerá as quendas necesarias para garantir a prestación do servizo e minimizar ao máximo o risco de contaxio laboral, arbitrando medidas organizativas para a protección da súa saúde e reordenando os espazos», puntualizan en un comunicado que se matiza que se facilitará que el personal con menores o personas mayores a su cargo puedan atenderlos.

El documento indica que todos los empleados deberán permanecer localizables y deberán reincorporarse a su puesto si así se requiere por necesidades de servicio.

Asimismo, se especifica que quedan interrumpidos los plazos para la tramitación de los procedimientos con el Ayuntamiento y se reanudará el cómputo de los plazos cuando pierdan vigencia estas medidas.

El consistorio suspende todos los procesos selectivos hasta nueva orden y todas las reuniones, excepto las expresamente autorizadas.

Este protocolo afecta, además de al personal municipal, al del IMCE, Emalcsa, Emvsa, Consorcio da Música, Consorcio de Turismo, Fundación Luís Seoane y Fundación de Emalcsa.